Summit a casa Napoli tra De Laurentiis, Ancelotti e Raiola: si lavora per il rinnovo di Insigne

Archiviata, ormai, la stagione, il Napoli prova a pensare al futuro. La prima tappa è chiarire la situazione Lorenzo Insigne dopo tutte le voci che si sono rincorse da dicembre ad oggi. L’obiettivo? Rinnovare il contratto in essere (l'accordo attuale è fino al 2022) con la speranza per Insigne di avere un ritocco dell’ingaggio...

Ancelotti dice sì: si va avanti con Lorenzo Insigne

Presente al summit di Napoli non solo Raiola, col fratello Vincenzo, e De Laurentiis. All’incontro chiarificatore c’erano anche il ds Giuntoli, il diretto interessato Insigne e lo stesso tecnico Carlo Ancelotti. Sì perché il tecnico emiliano vuole continuare con Insigne e costruire intorno a lui la squadra che verrà. Dopo l’idillio della prima parte di stagione - dove tutto andava bene - nella seconda parte dell’annata sono iniziati i problemi, con qualche panchina proprio per Insigne. Ancelotti ha però rinnovato la volontà di continuare con Insigne ed affidargli le chiavi dell’attacco, sempre con Mertens e Milik, sperando di ritrovare proprio l’Insigne della prima parte di stagione. Un incontro che ha disteso la situazione, considerando che Insigne sentiva il bisogno di avere la fiducia del proprio allenatore in primis.

Video - Insigne: "Io attaccante? L'ha deciso Ancelotti dopo la Samp. Peccato averlo conosciuto solo ora" 01:13

Raiola vuole garanzie: la competitività del Napoli

Sullo sfondo gli interessamenti di Atlético Madrid, Liverpool, PSG e Borussia Dortmund, ma di offerte concrete non ne sono mai arrivate. Ecco perché Raiola è disposto a venire a patti per il rinnovo di contratto anche se sono due i nodi da scogliere. Insigne vuole un sensibile ritocco dell’ingaggio per non essere da meno rispetto all’accordo con Koulibaly (che dalla prossima stagione sarà il più pagato in casa Napoli). L’altro punto è la competitivà della squadra: non basta Ancelotti, serve costruire una squadra che possa davvero puntare allo Scudetto e possa davvero competere anche in Europa. De Laurentiis è pronto a dare le sue ‘garanzie’.

I più pagati del Napoli alla stagione 2018-2019

Giocatore Ingaggio Lorenzo INSIGNE 4,6 milioni Dries MERTENS 4 milioni Kalidou KOULIBALY** 3,5 milioni Marek HAMSIK* 3,5 milioni José Maria CALLEJON 3 milioni

*ceduto il 14 febbraio in Cina

**avrà un aumento dell'ingaggio per la prossima stagione: guadagnerà 6 milioni a stagione

Scenario Lozano: l’affare si complica

L’occasione era buona anche per parlare di Hirving Lozano, uno dei grandi obiettivi di mercato del Napoli. È il pupillo di Ancelotti tanto che ne ha decantato le doti per quasi tutta la stagione. Raiola è però pessimista circa le possibilità di portare il messicano a Napoli. La base d’asta con il PSV è di 40 milioni e alcuni club di Premier League sono già pronti a spendere di più per il classe ’95.