Super De Paul e perla di Mandragora: 3-2 Udinese nello scontro salvezza con l'Empoli

Vince ancora l'Udinese di Tudor. Vince con merito e trova tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Eppure l'Empoli ha disputato una grande partita alla Dacia Arena, trovando due volte il vantaggio nel primo tempo, ma palesando i consueti problemi di gestione. I toscani, in superioritá numerica per quasi mezz'ora, non sono riusciti a portare a casa un risultato positivo dalla trasferta friulana e ora dovranno attendere il risultato del Bologna lunedí per capire, a sette giornate dal termine, se la posizione in classifica sará la quart'ultima o la terz'ultima.

LA CRONACA

Il primo tempo é stupendo. L'Empoli va avanti subito con un grande schema da punizione: Bennacer per Krunic per Caputo, che infila Musso. L'Udinese non ci sta e, trascinata da uno stratosferico Rodrigo De Paul, rimette in piedi il match. Contropiede guidato da Okaka e finalizzato dal meraviglioso destro a giro dell'argentino. I toscani, peró, si riportano avanti al 24': stavolta il triplo scambio é Caputo, Farias e Krunic, con la conclusione perfetta del centrocampista. L'1-2 non demoralizza i padroni di casa che al 41' pareggiano ancora. Rigore concesso per un fallo di Maietta su Lasagna e trasformato da De Paul. 2-2 e finita? No, perché nel recupero della prima frazione Mandragora sfodera un gran sinistro di controbalzo da fuori: tiro potente e che decreta il 3-2 friulano.

Esultanza di De Paul in Udinese-EmpoliGetty Images

Nel secondo tempo l'Empoli ci prova in tutti i modi. Musso respinge con i piedi un tentativo del neo entrato Antonelli. Al 63', per altro, l'Udinese rimane in 10 uomini: in due minuti Zeegelaar viene ammonito due volte per due falli ingenui. L'Empoli attacca per tutta l'ultima mezz'ora, concedendo qualche ripartenza ai friulani. La superioritá numerica, peró non viene sfruttata dalla squadra di Andreazzoli, che non riesce a trovare la rete del pari e perde 3-2 un importantissimo scontro diretto per la salvezza.

LA STATISTICA CHIAVE

Presenza numero 100 in Serie A per De Paul. Sono 17 i suoi gol, nove in questo camponato.

IL MIGLIORE

Rodrigo DE PAUL - Straordinario, incontenibile, a tutto campo. Prodezza da fuori, rete su rigore, accelerazioni in serie e tiri pericolosi. Due livelli sopra a tutti.

IL PEGGIORE

Marvin ZEEGELAAR - Ingiustificabile. Soffre la verve di Di Lorenzo e commette due falli in due minuti a metá ripresa, guadagnandosi la meritata espulsione.

IL TABELLINO di Udinese-Empoli 3-2

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana (Dall'89' Sandro), Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Okaka (Dal 65' De Maio), Lasagna (Dall'82' Pussetto). All. Tudor

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta (Dal 72' Mchedlidze), Silvestre, Veseli; Di Lorenzo, Traoré (Dal 81' Ucan), Bennacer, Krunic, Pajac (Dal 46' Antonelli); Farias, Caputo. All. Andreazzoli

Arbitro: Orsato

Gol: 11' Caputo (E), 15' De Paul (U), 24' Krunic (E), 41' rig. De Paul (U), 45' Mandragora (U)

Ammoniti: Samir, Pajac, Maietta, Silvestre, Mandragora, Caputo

Espulso Zeegelaar al 63' per doppia ammonizione.