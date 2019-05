Super Kessie, successo amaro del Milan a casa della SPAL: rossoneri in Europa League

Se quello di questa stasera fosse stato un film si sarebbe chiamato "la grande illusione". Il Milan ha strappato un pirotecnico (più del previsto, più del dovuto) 3-2 in quel di Ferrara staccando più volte nel corso del match il pass virtuale per la Champions League, ma in virtù del 2-1 da infarto a San Siro dell'Inter sull'Empoli i rossoneri di Gattuso al triplice fischio si sono dovuti accontentare della qualificazione in Europa League. A nulla è valsa la super performance di Frank Kessie, contraddistinta da doppietta e assist per Calhanoglu: i rossoneri pagano a caro prezzo i passi falsi contro Parma e Torino dopo che la vittoria sulla Lazio aveva riproiettato i rossoneri in quota Champions. Ancora una volta Milan fuori dai cancelli della massima competizione europea. Se non è "tutto da rifare" poco ci manca.

I momenti chiave

- Minuto 18: GOL! CALHANOGLU!!! Diagonale rasoterra in buca d'angolo su assist di KESSIE!!! 1-0 MILAN! Ha fulminato Viviano il turco!

- Minuto 23: GOL! KESSIE! Sassata sotto il sette di sinistro dopo il controllo di palla con il destro! Assist di Rodriguez dalla sinistro con cross leggermente sporcato.

- Minuto 28: GOL! VICARI! Gran torsione aerea del difensore centrale su piazzato millimetrico di MURGIA! 1-2!

- Minuto 54: GOL! FARES! Inzuccata aerea poderosa su cross di CIONEK dalla destra! 2-2!

- Minuto 66: GOL su rigore di Frank KESSIE! 3-2 definitivo Milan! Il penalty lo aveva provocato Cionek commettendo fallo su Piatek

La statistica chiave

1+1 - Franck Kessie ha sia segnato che fornito assist nel corso della stessa partita per la prima volta in Serie A. Sostanza.

Il tweet della partita

Il migliore

Franck KESSIE – Doppietta e assist per Calhanoglu a stappare il match: ivoriano migliore in campo a mani basse.

Il peggiore

Thiago CIONEK – Soffre in marcatura su Piatek ed è responsabile del fallo da rigore che di fatto determina il match.

Il tabellino

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek (77’ Floccari), Vicari, Bonifazi; Lazzari, Kurtic, Valoti (72’ Jankovic), Murgia (90’ Simic), Fares; Petagna, Antenucci.

Milan (4-3-3): Donnarumma (22’ Reina), Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Suso, Piatek, Borini (80’ Conti)

Arbitro: Valeri

Gol: 28’ Vicari, 53’ Fares; 18’ Calhanoglu, 23’, 66’ Kessie

Ammoniti: Bonifazi, Cionek; Abate, Bakayoko