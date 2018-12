Super Quagliarella saprà spaventare la Juventus? Le 5 domande alla 19a giornata di Serie A

Il calcio italiano saprà ripartire dopo il Santo Stefano da incubo?

Il Boxing Day di Serie A sarà ricordato come un incubo per i motivi che tutti sappiamo. Un 26 dicembre che ha dato un'immagine disastrosa del nostro calcio, già alle prese con problemi enormi che si trascinano da tempo e non trovano soluzione. Il minimo che ci si possa augurare dall'ultimo turno di Serie A del 2018 è di vivere una giornata di calcio all'insegna della serenità, per quanto sia poco appropriato utilizzare questa parola in un momento del genere. Serve innanzitutto ritrovare equilibrio e senso da parte di tutti: giocatori, allenatori, presidenti e tifosi. Ci sarà un'atmosfera particolare soprattutto al Castellani di Empoli dove l'Inter giocherà senza l'apporto dei suoi tifosi, prima conseguenza visibile dei tristi fatti di domenica scorsa a San Siro durante il match contro il Napoli.

Quagliarella e la Samp riusciranno a fare uno scherzo alla Juventus?

L'ultima giornata del girone d'andata si apre con il lunch match dello Stadium tra Juventus e Sampdoria. I bianconeri di Allegri hanno la possibilità, vincendo, di centrare la 17esima vittoria in 19 partite e di presentarsi al giro di boa alla fantascientifica quota di 53 punti. Sulla loro strada c'è la Sampdoria di Fabio Quagliarella: il 36enne bomber, fresco di rinnovo di contratto fino al 2020, segna in campionato da 8 partite consecutive e ha la possibilità di lasciarsi alle spalle Christian Vieri, l'ultimo attaccante italiano a centrare questo filotto nel 2002. I blucerchiati, tornati prepotentemente a ridosso della zona Champions dopo avere vinto 4 delle ultime 5 partite, arrivano a Torino senza particolari pressioni e sono un avversario che in passato ha tirato brutti scherzi alla Juventus, vedi il 3-2 a Marassi del 19 novembre 2017 (ultimo ko in trasferta dei bianconeri in Serie A) e il colpo allo Stadium del 6 gennaio 2013 con quello storico 2-1 firmato Mauro Icardi.

Fabio QuagliarellaEurosport

A Gattuso basterà battere la Spal per salvare la panchina?

I tre punti sono fondamentali, ma potrebbero non essere sufficienti. Il futuro di Gattuso è legato alla sfida di San Siro contro la squadra di Semplici, inutile negarlo. In conferenza stampa il tecnico del Milan ha detto di essere interessato esclusivamente al risultato invocando una squadra con la bava alla bocca. Ma questo potrebbe rivelarsi un errore: i rossoneri hanno certamente bisogno di riassaporare la gioia di un successo che manca dal 2 dicembre, ma dopo le ultime sconcertanti prestazioni hanno anche la necessità di giocare decisamente meglio. Detto in altri termini, Gattuso deve vincere e convincere: qualsiasi scenario diverso spingerebbe inevitabilmente la società a fare una riflessione.

Gennaro GattusoLaPresse

Il Napoli saprà fare a meno di Koulibaly e Insigne?

La calma e l'esperienza di Ancelotti possono fare la differenza in un momento così delicato. Senza dubbio la sconfitta di San Siro contro l'Inter ha lasciato strascichi: oltre alla beffa di un gol preso allo scadere, a pesare sono i cartellini rossi sventolati da Mazzoleni sotto gli occhi di Koulibaly e Insigne. Contro il Bologna (avversario, va precisato, non dei più impegnativi almeno sulla carta) il Napoli dovrà quindi fare a meno di due titolarissimi. La Juventus è molto lontana, ma l'Inter si è avvicinata e il secondo posto va difeso: una vittoria spazzerebbe via - almeno in parte - la brutta notte di San Siro e darebbe ad Ancelotti un'ulteriore indicazione sulla validità e sulla profondità della rosa a sua disposizione.

La Roma di Di Francesco è davvero guarita?

Il successo per 3-1 sul Sassuolo di mercoledì è stato accolto con grande entusiasmo da Eusebio Di Francesco che ha definito la prestazione della sua squadra come la migliore a livello tecnico in questa stagione. Proprio alla luce delle parole del tecnico giallorosso, la trasferta di Parma diventa un crocevia per le ambizioni della Roma: un successo sul campo di una neopromossa finora protagonista di un'ottima stagione sarebbe il modo migliore per chiudere l'anno e per archiviare forse in maniera definitiva un periodo molto difficile durante il quale la panchina di Di Francesco ha più volte scricchiolato. Per dirla in termini medici, 3 punti significherebbero la fine della convalescenza.

GLI ALTRI MATCH DELLA GIORNATA