Il percorso di avvicinamento del Milan alla trasferta di sabato 6 aprile alle 18 contro la Juventus allo Stadium inizia con una doppia buona notizia che arriva dall'infermeria. Suso e Kessié, out martedì sera nella sfida pareggiata 1-1 a San Siro contro l'Udinese, sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo e dovrebbero recuperare per la sfida contro i bianconeri di Allegri. Lo spagnolo sembra avere smaltito i postumi della contusione al piede sinistro, mentre l'ivoriano si sta lasciando alle spalle l'infiammazione al ginocchio sinistro.

Il dubbio di Gattuso: 4-3-1-2 o 4-3-3?

Quelli di Suso e Kessié sono due ritorni molto importanti per Gattuso, già alle prese con le pesanti assenze di Donnarumma e Paquetà, entrambi costretti a lasciare anzitempo il campo contro l'Udinese per infortunio. Resta ora da capire quale modulo sceglierà il tecnico rossonero: il 4-3-1-2 introdotto contro i friulani con il tandem d'attacco Piatek-Cutrone o il collaudatissimo 4-3-3 con il polacco punta centrale e Suso-Castillejo esterni? La logica vuole che, contro un avversario sulla carta proibitivo come la Juventus, Gattuso scelga di giocarsi le sue carte con le sue idee e la sua filosofia di gioco, ma è anche vero che il duo Piatek-Cutrone ha dimostrato un buon affiatamento e insistere su di loro potrebbe rivelarsi una buona idea, fermo restando che Suso (il candidato numero uno a sostituire Paquetà nel ruolo di trequartista) non ha affatto convinto nelle rare occasioni in cui è stato utilizzato alle spalle delle due punte.

Questo Biglia deve giocare o rifiatare?

Spostando l'obiettivo dall'attacco al centrocampo, il rientro di Kessié concede un po' di respiro in più a Gattuso che deve fare comunque i conti con una coperta corta e con un Lucas Biglia che appare ancora molto lontano dalla migliore condizione. Se l'argentino sarà confermato nell'undici titolare, inevitabilmente Bakayoko verrà dirottato nel ruolo di mezzala sinistra, mente con Biglia in panchina il francese potrà essere schierato in posizione centrale con Calhanoglu mezzala sinistra. Una soluzione, quest'ultima, che vista la condizione fisica dei giocatori coinvolti appare la più plausibile.

Il Milan e la maledizione dello Stadium: in campionato solo sconfitte

Per interrompere la striscia di risultati negativi e tornare a fare punti in vista dello sprint finale per la qualificazione alla prossima Champions, il Milan è chiamato quindi a compiere una vera e propria impresa contro una squadra, la Juventus di Allegri, che in campionato ha vinto 26 partite su 30 e allo Stadium davanti ai propri tifosi ha quasi sempre conquistato i 3 punti (solo Genoa e Parma sono riuscite a strappare un pareggio). Non solo. Dal 2011 in poi, anno di inaugurazione dello Stadium, il Milan in campionato ha sempre e solo rimediato sconfitte. L'unico risultato positivo ottenuto dai rossoneri nello stadio di proprietà della Juventus è il 2-2 ai supplementari nella semifinale di ritorno dell'edizione 2011-12 di Coppa Italia, un risultato tuttavia che non bastò al Milan per evitare l'eliminazione.

Così i rossoneri in campionato allo Stadium

2011-12 Juventus-Milan 2-0 88', 93' Marchisio (J) 2012-13 Juventus-Milan 1-0 57' rig. Vidal (J) 2013-14 Juventus-Milan 3-2 1' Muntari (M), 15' Pirlo (J), 69' Giovinco (J), 75' Chiellini (J), 90' Muntari (M) 2014-15 Juventus-Milan 3-1 14' Tevez (J), 28' Antonelli (M), 31' Bonucci (J), 65' Morata (J) 2015-16 Juventus-Milan 1-0 65' Dybala (J) 2016-17 Juventus-Milan 2-1 30' Benatia (J), 43' Bacca (M), 97' rig. Dybala (J) 2017-18 Juventus-Milan 3-1 8' Dybala (J), 28' Bonucci (M), 79' Cuadrado (J), 87' Khedira (J)