Suso involuto e Piatek a digiuno? L'ultima spiaggia di Pioli è il 4-3-1-2 con il tandem Leao-Ibra

Il Diavolo malato ha bisogno di una cura immediata. I sintomi? La classifica piange: a una giornata dal giro di boa, gli 8 punti che dividono i rossoneri dalla zona retrocessione sono un campanello di allarme. L'attacco è sterile: la squadra di Pioli non solo non vince da tre partite, non segna da altrettante! Solo Udinese, Sampdoria e SPAL hanno fatto peggio di Piatek & Co in campionato. La difesa non dà sicurezze: solo gli errori di Gabbiadini e i miracoli di Donnarumma hanno sventato la tragedia nel giorno del ritorno di Ibrahimovic.

Aspettando novità sul fronte mercato e confidando nell'effetto motivazionale innescato dall'arrivo del gigante di Malmoe, ecco allora l'unica soluzione in mano a mister Pioli: il cambio modulo. Risultati alla mano il 4-3-3 ha deluso le aspettative, soprattutto per quanto riguarda gli interpreti del tridente offensivo. Di questi tempi, l'anno scorso Piatek aveva già messo in cascina 13 gol col Genoa, in questa stagione ne ha segnati 4, di cui tre su rigore. Motivo per cui Boban e Maldini hanno messo sul mercato il polacco, puntando ad evitare la minusvalenza. West Ham, Aston Villa, Bayer Leverkusen e Newcastle sono alla finestra. Calhanoglu alterna gare positive, a prestazioni ectoplasmatiche. Suso, misteriosamente intoccabile sia per il tecnico parmense che per Giampaolo e Gattuso, sta mettendo a dura prova la pazienza di San Siro: lo spagnolo ha all'attivo una sola rete stagionale (alla Spal, su punizione) proprio nella sola occasione in cui non è stato titolare. L'involuzione dell'ex Genoa è evidente. Il suo marchio di fabbrica, la sterzata sul mancino, è ormai mandata a memoria da tutti i difensori della Serie A e i ritmi dell'esecuzione sono drasticamente calati. Perdendo il valore aggiunto di Suso, il peccato originale dell'attuale modulo rossonero, salgono le quotazioni del 4-3-1-2. Anche perchè il nuovo inquilino svedese dell'attacco del Diavolo avrebbe già espresso la sua opinione a riguardo.

" Ho spiegato a Rafael che movimenti deve fare quando gli arriva il pallone. E' tutta una questione di esperienza. (Zlatan Ibrahimovic) "

Zlatan ha scelto Leao, galeotta fu Milan-Samp. I due sono stati inseriti insieme al 55' contro i blucerchiati e già dai primi movimenti sembra esserci feeling tra il 38enne e il ventenne. La suggestione è servita: si tornerebbe al 2010-2011, alla golden age berlusconiana. Il Milan di Allegri che conquista l'ultimo scudetto prima dell'egemonia bianconera è tarato sulle due punte: Boateng veste i panni del trequartista alle spalle di Ibra e Robinho (o Pato). Un tandem ben equipaggiato con un punto di riferimento di peso e giocatori di velocità e dinamismo che attaccano gli spazi. Pioli potrebbe replicare la soluzione tattica di Max, affiancando il nuovo arrivato a Leao e facendo riassaporare a Calhanoglu il ruolo che lo ha reso famoso in Germania sia con l'Amburgo che con il Bayer Leverkusen: il faro dietro i due terminali. Capitolo centrocampo: l'unica certezza al momento è Bennacer in mediana (quanto sarebbe tornato utile Bakayoko?) con Bonaventura, Paquetà, Krunic e Kessie a giocarsi gli altri due posti. In difesa, al momento, l'unico dubbio è il ballottaggio tra Conti e Calabria, anche se il terzino bergamasco rimane sempre in vantaggio. Si va per tentativi, anche perchè la trasferta di Cagliari, scontro diretto per l'Europa (ha ancora senso parlarne?!) è dietro l'angolo.