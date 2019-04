Un rigore di Frank Kessie a dieci minuti dalla fine consente al Milan di battere la Lazio per 1-0 e riprendersi il quarto posto a scapito della Roma, in una lotta per la Champions League che si fa sempre più appassionante. Ora la classifica recita: rossoneri a 55 punti, Roma a 54, in attesa dell'Atalanta in campo domani contro l'Empoli. La Lazio resta a 49, con una gara in meno, ma rischia ora di vedersi allontanare dall'obiettivo quarto posto. Una partita vibrante, decisa da un episodio a favore del Milan. Freddo Kessie dal dischetto dopo un fallo di Durmisi su Musacchio. Lazio che esce comunque a testa alta da San Siro e che avrebbe meritato almeno un pareggio per la prestazione e le numerose occasioni create sia nel primo che nel secondo tempo. Ma è soprattutto la direzione di Rocchi a far arrabbiare i dirigenti laziali, nel post gara...

Igli Tare (direttore sportivo Lazio)

" La direzione di Rocchi? E' la storia di una morte annunciata, quello che abbiamo temuto è accaduto. Ci dispiace perdere una partita giocata alla grande, ma ci aspettavamo di poter giocare e perdere eventualmente senza episodi del genere. Sul primo rigore Rocchi fischia subito e non l'ho capito. Il secondo rigore ci poteva stare ma era un contrasto di gioco, mentre Musacchio crolla a terra come se gli avessero sparato. Nel finale quello su Milinkovic secondo noi è rigore netto perché è vero che Rodriguez tocca la palla ma c'è fallo. Siamo sempre in debito con le decisioni arbitrali, fin dall'anno scorso. Non vogliamo fare le vittime, prendiamo atto e andiamo avanti. Aspettiamo la fine del campionato e tireremo le somme, poi fra dieci giorni abbiamo anche la rivincita con la semifinale di Coppa Italia. "

Gennaro Gattuso (Allenatore Milan)

" Per giocare contro la Lazio serve per forza fare così. Velocità, tecnica e fisicità. Già una settimana fa avevamo dimostrato di essere in ripresa, oggi abbiamo vinto la battaglia in mezzo al campo e siamo stati bravi. Oggi la squadra ha fatto il suo dovere. Come sta Romagnoli? Non c'è nulla di muscolare. Ha preso una vecchietta su entrata di Correa, gli dava fastidio, non riusciva più a piegare il muscolo e alla lunga ha chiesto il cambio. I ragazzi devono lottare per la maglia, non per me. Gli allenatori passano, il club resta. Oggi eravamo in dovere di fare una prestazione gagliarda, dobbiamo fare i complimenti alla squadra che nonostante la giovane età sta dando tutto. I momenti negativi ci sono e passano, importante ritrovare la vittoria. La rissa finale? Mi sono pure stirato per placare tutti... Ero in panchina, ho visto che già c'erano delle parole che volavano tra i nostri e quelli della Lazio. L'importante è che sia finita qua. Quando ero giocatore mi gasavo in queste cose, oggi le vedo con una testa diversa e non ho più l'età. Se mi parte uno schiaffo rischio di prenderle perché sono tutti palestrati ed alti un metro e novanta. Il pressing? Ci stiamo provando, ci stiamo lavorando molto. Oggi Çalhanoglu pressava sempre Leiva. Spesso abbiamo sbagliato i primi tempi del pressing beccando qualche imbucata. Dobbiamo ancora migliorare. Come noi studiamo gli avversari anche loro lo fanno, quindi è normale dover provare cose nuove. Cose diverse. La gara di Piatek? Non bisogna dimenticarsi che Kris non ha mai riposato in stagione. A volte ci sta che non sia brillantissimo, quindi dobbiamo essere bravi noi a facilitargli le cose. Oggi abbiamo reso le cose facili ad Acerbi, va a nozze sulle palle lunghe, quindi dobbiamo cercarlo meglio. "