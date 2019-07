In attesa di vederlo all'opera in campo, Theo Hernandez si mostra particolarmente incisivo e determinato almeno a parole. Intervistato dal sito ufficiale del Milan, il 21enne terzino sinistro francese originario di Marsiglia non nasconde le proprie ambizioni.

" Sono molto carico di iniziare questa esperienza al Milan, è un grande club e spero di fare la storia di questa società. Ho scelto il Milan perché è un grande club, interessante e importante per la mia crescita. Sono reduce da due ottime stagioni e volevo venire qui e voglio dare il meglio di me per fare il massimo. Sono arrivato per questo: riportare il Milan in Champions. Tutti i giocatori vorrebbero vincerla, sono qui per questa ragione, per arrivare al top e vincere una Champions League con il Milan "

"Maldini mi ha convinto"

" È stato un incontro molto bello, abbiamo parlato della mia situazione e abbiamo valutato la possibilità per me di venire a giocare al Milan. Sono rimasto molto soddisfatto da questa chiacchierata e per questo sono qua "

"Giocare a San Siro sarà bellissimo"

" Non ho ancora immaginato San Siro, ma sono sicuro che sarà bellissimo. Ho grandissima voglia di giocare con la maglia del Milan addosso. Conosco Castillejo e Reina. Mi hanno detto che il Milan è un grande club e mi aiuteranno per migliorarmi, Credo di essere un giocatore rapido, forte, direi tosto "