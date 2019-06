Thuram: "Conte all’Inter non è un tradimento, è un grande allenatore"

Lilian Thuram quando parla si fa ascoltare. E' successo anche lunedì in occasione della presentazione del libro "Vorrei e non vorrei. Perché è così difficile scegliere ciò che è meglio per noi", scritto dalla psicoterapeuta e saggista Gianna Schelotto. Ecco il suo pensiero su Antonio Conte all'Inter.

" Non l’avevo vista come tradimento. Io credo sia stato un grande giocatore della Juve, un grande allenatore, però ormai il suo mestiere è l’allenatore. Ha fatto l’allenatore al Chelsea e ha vinto con il Chelsea e credo che le persone che amano il calcio debbano essere felici del ritorno di Antonio in Italia, perché è un grande allenatore. Non credo si possa dire tradimento, altrimenti farebbe l’allenatore solo alla Juve. Se alleni un’altra squadra non dimentichi le cose che hai fatto alla Juve e non è che siccome alleni l’Inter non ami la Juve. E’ il suo mestiere "