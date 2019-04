" I commenti di Bonucci sono vergognosi. Dobbiamo essere d'accordo sul razzismo". "

Lilian Thuram , ex difensore del Parma e della Juventus, è duro su 'Le Parisien' nei confronti del difensore della squadra di Massimiliano Allegri. Al campione francese non sono piaciuti i commenti nel post partita del compagno di squadra di Moise Kean, nonostante la precisazione di ieri sera, dopo i buu subiti dal talento juventino martedì sera a Cagliari.

" Quello che si può dire di Bonucci è che sta facendo commenti di incredibile violenza contro il proprio compagno di squadra. Bonucci non è stupido, ma ha una certa idea della società e i suoi propositi sono solo vergognosi. Bisogna essere chiari sul razzismo. Quei ‘buu’ rappresentano il disprezzo verso tutte le persone, compresi i bambini, che hanno il colore della pelle di Kean. La domanda giusta da porre a Bonucci sarebbe quindi: cosa ha fatto Kean per meritare i buu? Per meritare tanto disprezzo. Bonucci non dice mai ai tifosi che hanno torto, ma a Kean che se l’è cercata. È come quando una donna viene stuprata e c’è chi parla del modo in cui era vestita. È a causa di gente così che non si fanno avanzare le cose. A Kean e alle persone nere voglio dire di essere fieri e esigere rispetto da gente come Bonucci che vorrebbero curvassero la schiena". "

"La Juventus sarebbe dovuta uscire dal campo, serve solidarietà massima in simili casi"

Thuram non risparmia parole al fiele anche per la sua ex squadra la Juventus e per le istituzioni, ree di non trattare la vicenda con la gravità necessaria

" Ogni volta tutti dicono che la prossima volta la partita sarà sospesa, ma non succede mai. Constato che le istanze del calcio se ne fregano. Se fosse davvero stato un problema, la gara sarebbe stata fermata. La squadra avrebbe dovuto lasciare il campo e una soluzione si sarebbe trovata. I giocatori che non subiscono razzismo devono essere totalmente solidali con i loro compagni presi di mira. Bisogna capire che quando un giocatore subisce tale violenza, quest’ultima si ripercuote su milioni di persone. Bisogna chiarire che non si può andare avanti così, che la partita non la si gioca. Ma il calcio è un business, dunque nulla sarà fatto dalle istituzioni che non hanno mai colto l’occasione per intervenire "