Parma e Sampdoria celebrano con una splendida iniziativa benefica la ricorrenza dei 30 anni di gemellaggio che lega le opposte tifoserie. Domenica 5 maggio alle 15 allo stadio Tardini, in un match valido per la 35esima giornata di Serie A, i crociati e i blucerchiati scenderanno in campo con le maglie invertite: le maglie saranno messe in vendita e il ricavato verrà devoluto a due ospedali pediatrici di Parma e Genova, rispettivamente l'Ospedale dei bambini e l'istituto Gaslini. L'iniziativa è stata ribattezzata #Blucrociati - Not just colours.

Il comunicato congiunto delle due società

" Una storia fatta di grandi sfide sul campo e di una lunga amicizia sugli spalti. Unione Calcio Sampdoria e Parma Calcio 1913 rappresentano un esempio di correttezza, lealtà e sportività. Da quasi 30 anni, mentre le due squadre lottano per vincere, le due tifoserie danno prova di rispetto reciproco, amore e passione per la propria maglia. Oggi le due società hanno deciso di celebrare questo storico legame tra i propri tifosi scambiandosi la maglia per una partita grazie anche alla collaborazione degli sponsor tecnici Joma e Erreà. Il prossimo 5 maggio, quando al Tardini si svolgerà la gara valida per la 36esima di Serie A 2018-19, la Sampdoria scenderà in campo con una speciale rivisitazione della casacca crociata mentre il Parma utilizzerà una versione gialloblù della maglia blucerchiata. #Blucrociati – Not just colours è il nome dell'iniziativa che vedrà due tra le divise italiane più iconiche di tutti i tempi mescolare i propri simboli mantenendo però la propria identità attraverso i colori storici, quasi a voler rappresentare l'abbraccio e la stima tra le due tifoserie "