Alta tensione durante l'allenamento odierno del Torino al Filadelfia tra il portiere Salvatore Sirigu e il centrocampista Tomas Rincon. I due, come mostra un video amatoriale diffuso in rete e pubblicato sui siti vicini al club torinese, sono stati protagonisti di un acceso battibecco e sono stati divisi dai compagni di squadra prima di venire a contatto. Subito dopo l'estremo difensore si è levato i guantoni per poi gettarli a terra e abbandonare il terreno di gioco.

Secondo quanto ha ricostruito "La Stampa", a scatenare la lite sarebbe stato l’atteggiamento del venezuelano (squalificato contro il Sassuolo), che non sarebbe piaciuto al numero uno granata: troppo molle e poco idoneo a un finale così teso, e in cui il Toro si gioca l’Europa. Sono dovuti intervenire i compagni di squadra a dividerli: mentre Belotti e Baselli si sono messi in mezzo, De Silvestri e Moretti alla fine sono riusciti ad allontanare Sirigu, che ha saltato l’esercitazione finale di tiro, sostituito per l’occasione dal terzo portiere Antonio Rosati.