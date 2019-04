Torino-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Zaza. All. Mazzarri

Squalificati: Belotti.

Indisponibili: Iago Falque, Millico.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella, João Pedro; Pavoletti. All. Maran

Squalificati: Ceppitelli.

Indisponibili: Cacciatore, Castro

Statistiche Opta

Dopo una serie di cinque sconfitte in sei sfide di Serie A, il Torino non ha mai perso nelle ultime otto gare con il Cagliari (6V, 2N).

Il Torino ha vinto 17 delle 31 sfide casalinghe con il Cagliari in Serie A, il 55%: otto pareggi e sei successi esterni completano il bilancio.

Nel 2019 nessuna squadra di Serie A ha subito meno gol del Torino (nove): nel periodo i granata hanno ottenuto 22 punti sui 36 disponibili (terza squadra del campionato dopo Juventus e Atalanta).

Il Torino ha ottenuto 18 punti sugli ultimi 21 disponibili in casa: in campionato, nell’era dei tre punti a vittoria non ha mai fatto meglio in una serie di sette gare.

Il Cagliari non pareggia in Serie A da gennaio, contro l’Empoli: da allora per i sardi cinque vittorie e sei sconfitte. Nessuna formazione attende da più tempo un pareggio in questo campionato.

Il Cagliari ha vinto l’ultima trasferta di Serie A, dopo una serie di sei sconfitte esterne: i sardi non vincono due partite consecutive fuori casa da febbraio 2013.

Il Torino è la squadra che ha sia commesso (507) che subito (462) più falli in questo campionato.

Il Cagliari è la squadra che ha segnato più reti di testa in questo campionato (13, otto di queste realizzate da Leonardo Pavoletti).

Simone Zaza ha segnato tre gol in Serie A contro il Cagliari, sua vittima preferita nel massimo campionato; tuttavia l’attaccante del Torino ha segnato un solo gol nelle ultime 19 presenze nella competizione.

Tra gli attaccanti con meno di 15 gol segnati Leonardo Pavoletti, 13 punti per il Cagliari, e Andrea Belotti, 11 punti per il Torino, sono i due i cui gol hanno portato più punti alla propria squadra.