Torino-Inter: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, NKoulou, Djidji; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi, De Silvestri; Belotti, Iago Falque. Allenatore: Mazzarri.

Indisponibili:

Squalificati: Meitè

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Keita, Vrsaljko

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

L'Inter ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato contro il Torino (3N, 2P), subendo sempre almeno una rete nel parziale – i nerazzurri non hanno mai subito gol in sette match consecutivi contro i granata in Serie A.

L'Inter non vince in trasferta contro il Torino da due partite in Serie A (1N, 1P): i granata non rimangono imbattuti per tre gare casalinghe di fila contro i nerazzurri nel massimo campionato dal novembre 1991.

L'Inter ha mantenuto la porta inviolata per tre partite consecutive per la seconda volta in questa Serie A: non ottiene almeno quattro clean sheets di fila dall'aprile 2018, cinque in quel caso.

Il Torino ha vinto l'ultima partita casalinga in Serie A: i granata non inanellano due successi casalinghi di fila da aprile 2018 – in quel caso la seconda vittoria arrivò proprio contro l’Inter.

L'Inter ha realizzato 14 gol in trasferta in questo campionato: 13 di questi sono arrivati con conclusioni dall'interno dell'area di rigore; l'unico da fuori area è quello messo a segno da Brozovic contro la Lazio.

Quattro delle ultime cinque reti del Torino in campionato sono arrivate da fuori area – i granata hanno segnato il 38% delle proprie reti dalla distanza, record in percentuale in questa Serie A: 10 su 26.

L'Inter è la squadra che ha subito meno gol nei primi tempi in questa Serie A (due).

Gli ultimi sei gol del Torino in Serie A sono stati siglati da sei marcatori diversi (Nkoulou, De Silvestri, Falque, Belotti, Rincón e Ansaldi).

Samir Handanovic dell’Inter ha mantenuto la porta inviolata 11 volte in questa Serie A: solo Alisson del Liverpool (13) ha ottenuto più clean sheets tra i portieri dei cinque maggiori campionati europei in corso.

Andrea Belotti del Torino ha realizzato tre gol contro l'Inter in Serie A, ma nessuno davanti al proprio pubblico. L’attaccante italiano non segna in casa su azione dal 13 maggio scorso contro la SPAL.