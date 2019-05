Torino-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Rincon, Baselli, Aina; Iago Falque, Belotti.

Indisponibili: Djidji, Parigini

Squalificati:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Cataldi; Immobile.

Indisponibili: Berisha, Lukaku, Strakosha, Caicedo, Luis Alberto, Luiz Felipe

Squalificati: Correa

Statistiche Opta

Il Torino ha vinto soltanto una delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Lazio (4N, 5P), subendo almeno un gol in ognuna di queste sfide nel parziale (19 in totale).

Il Torino non batte in casa la Lazio in Serie A dal dicembre 2013. I biancocelesti hanno vinto l'ultima sfida in Piemonte, e non ne vincono due consecutive dal 2006.

Il Torino ha perso nell’ultimo match di campionato (contro l’Empoli): i granata non subiscono due sconfitte di fila in Serie A da aprile 2018.

Il Torino ha incassato sette gol nelle ultime tre partite di campionato: tanti quanti nelle precedenti 14.

Nelle ultime cinque partite della Lazio in campionato entrambe le squadre hanno trovato il gol: 19 reti complessive (3.8 di media a match).

La Lazio è la squadra che ha subito meno gol nei primi 15 minuti in questo campionato (due), dall’altra parte solo il Chievo (due) ha segnato meno reti del Torino (sei) nella prima mezzora di gioco.

Il Torino ha collezionato 15 clean sheet in questa Serie A: l’ultima volta in cui i granata hanno mantenuto la porta inviolata per più gare (18) in un singolo campionato risale alla stagione 1991/92.

Il difensore del Torino, Lorenzo De Silvestri, ha esordito in Serie A con la maglia della Lazio: 47 presenze con i biancocelesti in campionato, tra il 2007 e il 2009.

Andrea Belotti è andato in gol nelle ultime tre partite di campionato allo stadio Olimpico Grande Torino; l’attaccante dei granata non ha mai segnato in quattro match casalinghi consecutivi in Serie A.

Ciro Immobile ha collezionato 47 presenze con il Torino in Serie A, realizzando 27 gol; l’attaccante attualmente alla Lazio ha segnato due reti contro i granata in Serie A, l’ultima nel marzo 2017.