Il Torino non va oltre l'1-1 contro il Cagliari nel lunch match della 32esima giornata. In vantaggio al 52' con Zaza, i granata di Mazzarri subiscono la rete del pareggio di Pavoletti al 78' e scivolano momentaneamente a -5 dal quarto posto sciupando la chance di irrompere con decisione in zona Champions. Punto preziosissimo per i sardi che vedono la salvezza a portata di mano. Partita tesissima con 3 espulsi (Zaza, Pellegrini e Barella).

La cronaca

Primo tempo intensissimo con le occasioni da rete che si concentrano in avvio: all'8' Ansaldi impegna Cragno con un destro insidioso sul primo palo, un minuto dopo il portiere del Cagliari si supera deviando in corner un sinistro dal limite di Baselli. La risposta dei sardi arriva subito, all'11': sinistro dal limite di Ionita e palla che scheggia la traversa. Cresce il nervosismo (all'intervallo saranno ben 5 gli ammoniti) e prima del riposo De Silvestri è costretto a uscire per un brutto colpo al setto nasale rimediato dopo uno scontro aereo con Klavan.

Il risultato si sblocca al 52': Izzo, tutto solo sugli sviluppi di un calcio piazzato, mette a centro area un traversone basso per la zampata vincente di Zaza. Toro avanti, ma lo stesso Zaza si fa ingenuamente espellere al 73' mandando a quel paese Irrati reo di avergli fischiato un fallo in attacco. Passano pochi minuti e il Cagliari pareggia: cross al bacio di Cigarini e incornata vincente di Pavoletti. Irrati inizialmente annulla per fuorigioco, ma poi convalida dopo un prolungato check al Var. Finale incandescente: vengono espulsi anche Pellegrini e Barella, il Cagliari chiude in 9 e proprio in extremis Cragno dice no a Baselli alzando in corner un destro a giro su punizione.

La statistica

9 - Con quello segnato allo stadio Olimpico Grande Torino salgono a 9 le reti stagionali messe a segno da Pavoletti. Nessun altro giocatore dei 5 principali campionati europei ha fatto meglio dell'attaccante rossoblù.

Il tabellino

Torino-Cagliari 1-1

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri (40' Aina), Meité, Rincon (87' Damascan), Ansaldi; Berenguer (73' Parigini), Baselli; Zaza. All.: Mazzarri.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita (73' Birsa); Barella; Joao Pedro (66' Cerri), Pavoletti (85' Lykogiannis). All.: Maran.

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia.

Reti: 52' Zaza (T), 78' Pavoletti (C).

Note - Recupero 3'+7'. Ammoniti Rincon, Berenguer (T), Barella, Faragò, Padoin, Pellegrini, Pisacane (C). Espulsi al 73' Zaza (T), all'82' Pellegrini (C) e al 95' Barella (C).

A breve il report completo del match.