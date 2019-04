Torino, Mazzarri: "Contro il Milan dobbiamo fare la partita della vita"

" Ho sentito che il Milan vorrà fare una grande gara, di solito dopo le batoste subite ha sempre risposto alla grande. Noi vorremo essere ancora più forti, fare la partita della vita meglio di loro. E poi lo faremo in una cornice di pubblico meravigliosa "

Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. "Dobbiamo preparare tutte le situazioni, anche quelle regolamentari. Se sei troppo aggressivo non va bene, dobbiamo essere lucidi e imparare ad adattarci anche all'avversario e alla partita. I giocatori del Milan sono con Gattuso - aggiunge - quindi la situazione attuale dei rossoneri non ci da alcun vantaggio. Anzi, rischiano di essere pericolosi".

"Milan e Toro hanno subito meno gol in questo 2019? Questo dato dimostra che quella di Gattuso è una vera squadra, solida. Ma se noi riusciamo a fare un grande calcio come contro Atalanta e Sampdoria, per citarne due in casa, possiamo mettere in difficoltà il Milan. Se invece non giocheremo come sappiamo rischiamo di fare brutte figure, perché di fronte abbiamo una grandissima squadra", dichiara ancora Mazzarri. "Ho sempre voluto dare un'anima al Toro, perché ogni mia squadra e ovunque sono stato ho provato a fare proprio questo. In controtendenza con le altre squadre che ho allenato - prosegue il tecnico granata - abbiamo vinto poche partite nel finale. Questo atteggiamento di arrivare a giocarsi il tutto per tutto sempre fino all'ultimo minuto è stata una costante della mia carriera, ma tutte le altre caratteristiche le ho trovate in pieno anche qui al Toro. Il gruppo c'è, lottiamo fino all'ultimo e i ragazzi fanno sempre gruppo. Ho sempre incarnato e fatto incarnare ai giocatori che ho allenato questi valori perché io, in primis, li ho sempre condivisi".

Sulla cornice di pubblico dell'Olimpico Grande Torino, Mazzarri dice: "La risposta dei tifosi ti fa sentire l'adrenalina, soprattutto quando la piazza aspettava tanto questo traguardi. Ti da tanta soddisfazione. Con Napoli, Sampdoria e Reggina ho giocato tante partite come quella di domani: attesa, sentita e desiderata. Oltre che importante". "Le assenze? Sono una costante da diverso tempo ormai. Iago ha fatto gol con l'Atalanta, una grande partita a Frosinone e poi si è infortunato. Stessa cosa per Djidji, Baselli (super in forma in questo periodo), Zaza e tanti altri però sono mancati anche nelle altre gare, come Nkoulou e Belotti. Però abbiamo sempre risposto da grande squadra - dichiara Mazzarri - questo a me dà una soddisfazione ancora più grande. Domani non mi aspetto niente di diverso".

Parlando dei singoli, il tecnico granata si dice "contento per Vittorio Parigini convocato in Nazionale, ancora di più quando vengono premiati gli sforzi e i sacrifici dei ragazzi più giovani. È un orgoglio per me, un orgoglio per la squadra e da queste belle notizie vogliamo continuare a fare bene e chiudere alla grande il campionato". Sul giovane Millico, invece, dichiara Mazzarri: "Sta bene, non è brillante come ai tempi migliori ma ha recuperato bene dall'infortunio. Se non dovessi aver bisogno di metterlo, meglio così. C'è anche Iago, quindi vediamo".

" Dobbiamo vivere il momento. Se superiamo domani questa finale importantissima, tutto verrà di conseguenza. Non ha senso pensarci ora. I tifosi dovranno spingerci come stanno facendo anche davanti al ritiro pre partita. Ma lo dovremo fare per costruire piano piano, non per scaramanzia ma perché non mi piace parlare di altro che non sia la partita stessa "

Il caso Petrachi

" Ho solo letto la questione tra Cairo e Petrachi, io voglio pensare solo alla partita e a quanto sia importante. Perché non solo noi stiamo facendo una grande stagione, tutto il Toro società ha fatto una grandissima stagione. E lo specchio è il nostro capitano, Belotti ci ha trascinato tantissimo e vuole continuare a farlo. Sta bene, è pronto. Io sto vivendo questo pre partita molto bene, se sono tornato ad allenare in questa piazza e in Italia e perché volevo sentire e provare proprio queste sensazioni. Spero che quest'aria non sia una semplice sensazione e che ci possano essere i presupposti per chiudere alla grande, come già mi è capitato in carriera tante volte. Il movimento Toro ha bisogno di questi risultati "