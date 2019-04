Torino-Milan: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Ola Aina, Lukic, Meitè, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Belotti. Allenatore: Mazzarri

Indisponibili: Millico (15 giorni), Djidji (7 giorni)

Squalificati: Zaza (1); Baselli (1)

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Kessie; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Indisponibili: Bonaventura (stagione finita), Calabria (stagione finita)

Squalificati: –

Statistiche Opta

Il Torino non batte il Milan in Serie A dal novembre 2001: da allora 11 successi rossoneri (uno a tavolino) e 11 pareggi in 22 sfide.

Il Milan è la squadra contro cui il Torino ha pareggiato maggiormente in Serie A (55), inclusi tutti gli ultimi quattro match.

In tutte le ultime sette sfide di Serie A tra Torino e Milan in terra piemontese, entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol (sei pareggi e un successo rossonero nel parziale).

Solo la Juventus (19) ha ottenuto più punti in incontri casalinghi del Torino (16) nel girone di ritorno di questa Serie A.

Il Milan ha subito nove gol nelle ultime sette giornate di campionato, tanti quanti quelli incassati nelle precedenti 17.

Torino (10) e Milan (11) sono le due squadre che hanno subito meno reti nell’anno solare 2019 in Serie A.

Il Milan ha perso 18 punti da situazione di vantaggio (di cui sette nelle ultime quattro giornate) in questa Serie A: solo Empoli e Fiorentina (24 a testa) hanno fatto peggio.

Andrea Belotti non ha mai vinto contro il Milan con la maglia del Torino in Serie A (sette sfide e due gol), solo contro il Napoli ha disputato più match (otto) senza ottenere alcun successo con i granata.

Il difensore del Torino Cristian Ansaldi ha partecipato attivamente a cinque gol in questo campionato (tre gol e due assist): record per lui in una singola stagione di Serie A.

Tra chi ha segnato almeno un gol nei top-5 campionati europei 2018/19, il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu è quello che ha la peggior percentuale realizzativa (1,18%).