Torino-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri

Indisponibili: Millico (30 giorni)

Squalificati: Aina (2)

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

Indisponibili: Caprari (50 giorni), Barreto (5 giorni), Ekdal (5 giorni)

Squalificati: –

Statistiche Opta

Il Torino è imbattuto nelle ultime quattro sfide di campionato contro la Sampdoria (1V, 3N), ottenendo il successo nel match d’andata; i granata non vincono entrambe le gare contro i blucerchiati in una singola stagione di Serie A dal 1976/77.

Dopo essere rimasto a secco di gol in due partite casalinghe di fila in A contro la Sampdoria, il Torino ha segnato 10 reti nelle ultime quattro sfide interne, 2.5 gol di media a match (2V, 2N).

Sconfitta per 2-3 contro il Bologna nell’ultimo match casalingo di Serie A per il Torino: i granata non perdono due gare interne di fila nella competizione dal marzo 2018.

La Sampdoria arriva da due vittorie esterne di fila in Serie A: non ottiene tre successi in trasferta consecutivi nella competizione dal marzo 2008.

Il Torino è la squadra che ha segnato di più (13 gol, alla pari del Napoli) da fuori area in questo campionato.

La Sampdoria è la squadra che vanta la % realizzativa più alta (13.9%) e la % di tiri nello specchio migliore (50,4%) in questa Serie A.

La Sampdoria è la squadra che ha segnato di più (sette gol) su rigore nella Serie A in corso.

Questa è la panchina numero 300 per Marco Giampaolo in Serie A con un bilancio finora di 89 vittorie, 125 sconfitte e 85 pareggi (1.18 media punti a partita).

Andrea Belotti ha preso parte attiva a sette reti in nove sfide di Serie A contro la Sampdoria (cinque gol e due assist), contro nessuna squadra l’attaccante del Torino ha fatto meglio.