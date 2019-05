Torino-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Meité, Ansaldi; Baselli; Berenguer, Belotti.

Squalificati: Rincon

Indisponibili: Djidji, Parigini

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Sensi; Berardi, Babacar, Boga.

Squalificati:

Indisponibili: Magnani

Statistiche Opta

Quattro delle ultime otto sfide di Serie A tra Torino e Sassuolo sono terminate 1-1: due vittorie granata, un pareggio 0-0 e una vittoria neroverde completano il parziale.

Nessun pareggio nelle cinque sfide tra Torino e Sassuolo disputate in Piemonte: tre vittorie granata (tutte con almeno due gol di scarto) e due successi neroverdi.

Solo Manchester City (sei) e Lipsia (10) hanno subito meno gol del Torino (11) nell’anno solare 2019 nei top-5 campionati europei.

Il Torino ha perso soltanto sei partite in questa Serie A: per trovare un massimo campionato a 20 squadre con meno sconfitte per i granata bisogna tornare al 1948/49 (tre KO in quel caso).

Il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultime sei giornate di campionato (2V, 4N), la miglior striscia senza sconfitte della gestione De Zerbi.

Solamente Atalanta e Roma hanno segnato più gol con i difensori rispetto a Sassuolo e Torino (11 ciascuna) in questo campionato.

Il Sassuolo ha realizzato 10 reti con giocatori subentrati dalla panchina (solo il Napoli, 11, ne ha segnati di piú): i neroverdi al massimo in un torneo di Serie A hanno messo a referto 11 reti con giocatori entrati a gara in corso (nel 2016/17).

Solo Trent Alexander-Arnold è più giovane del terzino del Sassuolo Pol Lirola tra i difensori che hanno fornito almeno sei assist nei top-5 campionati europei 2018/19.

Andrea Belotti è a quota 13 gol in questo campionato: gli ultimi giocatori del Torino a segnare almeno 15 gol (Belotti ne ha segnati 26 nel 2016/17) in due distinti tornei di Serie A sono stati Francesco Graziani e Paolo Pulici.

L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato almeno un gol in tutti gli ultimi tre incroci di Serie A contro il Sassuolo, due dei quali in casa.