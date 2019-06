Torreira-Milan: i rossoneri ci sperano, anche grazie all'interessamento dell'Arsenal per Ceballos

Il Milan prosegue le "grandi manovre" di centrocampo e si starebbe muovendo per portare in rossonero il centrocampista uruguaiano Lucas Torreira, che vuole a tutti i costi tornare in Italia, alla guida dell'allenatore che l'ha lanciato, Marco Giampaolo. Siccome non entusiasma la prima richiesta del Milan (prestito da 8 milioni con diritto di riscatto fissato a 25), i rossoneri hanno proposto all'Arsenal l'ivoriano Franck Kessié.

A dire il vero, nemmeno l'ivoriano parrebbe scaldare i cuori della dirigenza londinese. Più che altro, si potrebbe invece fare leva sugli ottimi rapporti che Ivan Gazidis ha mantenuto con l'Arsenal, unito al fatto che il manager Unai Emery si starebbe per fiondare su Dani Ceballos, peraltro anch'egli obiettivo del Milan: dall'Inghilteerra, pronta un'offerta di 50 milioni per arrivare al centrocampista spagnolo nazionale under 21.

A questo punto, facile immaginarsi uno scenario da porte girevoli con Ceballos promesso sposo alla corte dell'Emirates Stadium e Torreira nuovo giocatore rossonero: l'uruguaiano vuole il Milan e mister Giampaolo vuole a tutti i costi l'ex Sampdoria e Pescara. Tutti contenti? Evidentemente sì: quella di Torreira è certamente l'occasione di mercato da non lasciarsi sfuggire. L'impatto in Premier, peraltro, è stato devastante: tra le cifre che lo hanno contraddistinto nella stagione trascorsa con mister Emery, 220 palloni recuperati e l'87,4% di passaggi riusciti. Sempre a metà campo, sempre viva l'ipotesi di Dennis Praet in caso di mancato arrivo dalla Fiorentina di Jordan Veretout.