Spira un impetuoso vento del cambiamento nella capitale. Sì, perché la Roma è davvero in predicato di cambiare pelle radicalmente: nell’organico, nella guida tecnica e soprattutto nella stanza dei bottoni ai piani alti di Trigoria. “Roma ai romanisti”, professa il quotidiano sportivo vicino alle cose giallorosse Corriere dello sport per contestualizzare ciò che bolle in pentola. Ma andiamo con ordine e riavvolgiamo il nastro al pre partita di Roma-Napoli della scorsa domenica di Serie A.

" Tutti parlano di un mio ruolo più importante in società, ma è tutto da vedere. Se dovessi prendere posizione, comunque, cambierò qualcosa. "

Boom. Tutto è iniziato da qui, dalle dichiarazioni di Francesco Totti a Sky Sport poco prima che Roma-Napoli avesse luogo. Il CorSport a margine della umiliante sconfitta giallorossa contro la banda Ancelotti ha provato a indagare sulla vicenda delineando uno dei possibili quadri in vista della futura stagione: Totti plenipotenziario, De Rossi allenatore sulla base alla suddetta filosofia de “La Roma ai romanisti”. Una Roma che, per inciso, cambierebbe profondamente nel roster ma ripartirebbe giocoforza dalla figura di Nicolò Zaniolo, considerato dall’aspirante direttore tecnico Totti il perno della rinascita. Quanto ai possibili partenti, Edin Dzeko - solo 7 gol quest’anno e troppi scatti d’ira di recente - sarebbe il principale indiziato con la figura del sostituto ancora avvolta nel mistero (il classe 1990 Dario Benedetto del Boca pare poco più di una suggestione).

De Rossi pronto ad appendere gli scarpini?

" Con De Rossi parliamo ogni giorno, sarà lui a decidere cosa fare. Se deciderà di continuare, ne parleremo insieme (Francesco Totti) "

Le ultime indiscrezioni romane sono piombate come un fulmine a ciel sereno: Daniele De Rossi dalla regia alla panchina sfruttando le corsia preferenziale verso il patentino che la carica di campione del mondo comporta? L’attuale capitano della Roma ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e, nonostante qualche infortunio di troppo, è stato forse l’unico centrocampista centrale a garantire solidità ed equilibrio alla squadra nel momento in cui è stato chiamato in causa. Il 35enne sarebbe davvero pronto ad appendere gli scarpini al chiodo accogliendo la chiamata dell’amico e compagno di mille battaglie Francesco Totti rinunciando alle ultime stagioni da capitano e chioccia per i giovani? È chiaro che la partita si giochi soprattutto lì.

La Roma ha bisogno di rivoluzioni?

La prima rivoluzione si è abbattuta sulla Roma la scorsa estate, quando in un colpo solo sono stati silurati alcuni senatori della squadra per lasciar posto a giovani di belle speranze: gli effetti, ça va sans dire, sono stati infausti. Ora si staglia all’orizzonte una nuova rivoluzione, ancor più radicale, che segnerebbe una sorta di anno zero a Trigoria. È questo di cui ha davvero bisogno una piazza così turbolenta come quella romana? Il dubbio è legittimo, perché si tratterebbe di affidare la panchina a scatola chiusa a un calciatore a tutt'oggi in attività oltre ad affidare pieni poteri a un Totti che sin qui ha studiato all’ombra di Monchi e ricoperto incarichi perlopiù di rappresentanza. Scelta radicale, appunto, visto che il fatto di essere stati monumentali giocatori non implica che monumentali lo si sia anche in altri campi. Totti e De Rossi sono due bandiere nonché risorse preziose per il futuro, ma forse l’uno potrebbe continuare il suo tirocinio con mansioni sempre più operative e l’altro avrebbe ancora qualche argomento da sciorinare in campo. Per tutto il resto c’è l’all-in, con tutti i rischi che comporta.