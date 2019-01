Totti, gesto da campione: incontra a Trigoria il 18enne sopravissuto alla tragedia di Corinaldo

" "Oggi posso dire di aver realizzato un sogno che ho inseguito fin da piccolo. Un'emozione unica che non potrò mai scordare un ringraziamento speciale a tutti quelli che hanno collaborato per realizzare il mio sogno. Nonostante tutto ne sono uscito vittorioso". "

Con queste parole e una foto dal Centro Sportivo di Trigoria, Michele Fiscaletti, uno dei giovani rimasti coinvolti nella tragedia in discoteca di Corinaldo, ha raccontato l'incontro con il suo idolo di sempre Francesco Totti.

“Grazie mio Capitano", ha scritto ancora su Instagram il 18enne marchigiano a cui l'ex capitano della Roma aveva inviato un videomessaggio mentre era in coma in ospedale per invitarlo a Trigoria. Dimesso prima di Natale, Michele Fiscaletti oggi ha potuto finalmente conoscere il suo idolo.

Il giovane Michele ha assistito all’allenamento della Roma, ha incontrato Monchi e da Totti si è fatto autografare maglia e una foto che custodirà in eterno gelosamente a corredo di una giornata difficile da dimenticare.