Come era facilmente prevedibile, la separazione tra Massimiliano Allegri e la Juventus dopo 5 anni ha scatenato la reazione dei tifosi bianconeri. Nonostante gli 11 titoli conquistati dall'allenatore livornese sulla panchina bianconera, non tutti i sostenitori versano lacrime per il suo addio. Anzi, una nutrita fetta di loro accoglie la notizia del divorzio con un mix di sollievo, gioia e - in alcuni casi - autentico entusiasmo. Sono in tanti a non avere perdonato all'allenatore livornese l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro l'Ajax e più in generale la mancata conquista di quella Coppa dalle grandi orecchie che in casa bianconera è attesa ormai da 23 anni.

Il partito degli anti Allegri...

...e quelli che non hanno niente da festeggiare

Non mancano affatto, anzi, gli estimatori di Allegri che hanno accolto la notizia dell'addio come una sorta di lutto sportivo. Sono davvero tanti i tifosi che sottolineano i tantissimi successi di Allegri che, arrivato nell'estate 2014 tra lo scetticismo generale (per usare un eufemismo), ha conquistato la fiducia dei tifosi a suon di vittorie.

E sull'identikit dell'erede i social hanno pochi dubbi

Il ricordo dell'accesissima discussione tra Massimiliano Allegri e Daniele Adani nel postpartita di Inter-Juventus dello scorso 20 aprile è ancora vivo su Twitter. Inevitabile, quindi, che quando si inizia a ragionare sul possibile erede del tecnico livornese, il nome del popolare commentatore di Sky venga rispolverato con un pizzico di sana ironia.