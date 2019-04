Finisce senza reti il big match di San Siro tra Inter e Atalanta. Un risultato tutto sommato giusto per quanto si è visto sul terreno di gioco e utile per entrambe le squadre: i nerazzurri di Spalletti consolidano il terzo posto portandosi a +5 sul Milan, a sua volta raggiunto proprio dalla squadra di Gasperini (in svantaggio con i rossoneri negli scontri diretti). Giornata no per Icardi, di nuovo in campo al Meazza dopo un'assenza di 2 mesi: l'ex capitano interista ha sulla coscienza un gol divorato nel primo tempo.

La cronaca

Avvio tambureggiante dell'Inter con Vecino protagonista: l'uruguaiano si vede annullare un gol per fuorigioco al 3', poi al 9' prova a sorprendere Gollini con un pallonetto di destro dalla distanza: bravissimo il portiere atalantino ad alzare il pallone in calcio d'angolo. Dopo un avvio timido l'Atalanta cresce, trascinata da un ottimo Ilicic, anche se le occasioni migliori sono tutte di marca Inter. I nerazzurri, costretti a fare a meno dell'infortunato Brozovic al 23' (al suo posto entra Nainggolan) hanno una chance clamorosa al 31': Politano dentro per Icardi che, tutto solo davanti a Gollini, sbaglia il colpo sotto e viene fermato dall'estremo difensore dell'Atalanta. Prima del riposo Politano ha la palla buona sul destro: diagonale secco e provvidenziale intervento in scivolata di Palomino che respinge.

Matias Vecino, Inter-Atalanta, LaPresseLaPresse

Atalanta aggressiva in avvio di secondo tempo. Al 48' traversone teso di Ilicic dalla destra, Gomez non trova la deviazione a porta completamente vuota. Il ritmo resta sempre molto elevato con continui capovolgimenti di fronte, anche se le occasioni da gol latitano. La migliore capita sul destro di Nainggolan: il belga, servito da un'intuizione geniale di Vecino, spara col destro in scivolata ma trova l'opposizione di Gollini. Nel finale l'Inter prova a vincerla in ogni modo: ci prova Icardi con un colpo di testa a incrociare sul primo palo sugli sviluppi di un corner, Castagne salva sulla linea ed è questo l'ultimo brivido. Finisce 0-0.

Gianluca Mancini e Ivan Perisic - Inter-Atalanta Serie A 2018-19Getty Images

La statistica

7 - Il numero totale di gol subiti dall'Inter in casa in campionato in questa stagione. Solo il Paris Saint Germain, nei 5 top campionati d'Europa, ha fatto meglio (6).

Il tweet

Il migliore

Josip ILICIC - Tocchi delicati, visione di gioco eccelsa e controlli di palla orientati che puntualmente mandano fuori giri l'avversario di turno. Gli manca solo il guizzo negli ultimi 16 metri. Esce dal campo stremato.

Il peggiore

Ivan PERISIC - Prestazione sconcertante del croato, che sbaglia tutto quello che è possibile sbagliare. Mancini e Hateboer lo neutralizzano senza problemi.

La dichiarazione

Gian Piero GASPERINI: "Affrontare una squadra forte come l'Inter non era facile, ma abbiamo giocato con personalità. Forse la mancanza di Zapata in area di rigore si è fatta sentire e ci ha tolto un po' di profondità. Ilicic? Sorprende la sua continuità".

Il tabellino

Inter-Atalanta 0-0

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini (66' Borja Valero), Brozovic (23' Nainggolan); Politano (77' Keita), Vecino, Icardi. All.: Spalletti.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino (62' Masiello); Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (74' Barrow); Gomez, Ilicic (82' Pessina). All.: Gasperini.

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia.

Note - Recupero 1'+3'. Ammoniti Politano (I), Gollini, Mancini (A).