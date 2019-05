Partiamo da un dato di fatto: lo stadio Olimpico domenica sera farà registrare il tutto esaurito. Sulle tribune ci saranno 60mila persone (22mila abbonati più 38mila biglietti venduti), pronte a salutare capitan Daniele De Rossi che, dopo 18 anni di Roma, giocherà la sua ultima partita con la maglia giallorossa dopo la decisione della dirigenza di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno. Una decisione che, come si è ampiamente visto nei giorni scorsi con la doppia contestazione degli ultras romanisti (prima con un sit-in sotto la sede della società, poi al Mapei Stadium durante la partita contro il Sassuolo), non è stata accettata di buon grado dalla parte più calda della tifoseria e che quindi rischia di trasformare una festa in una contestazione.

Video - "Pallotta vendi": la contestazione dei tifosi della Roma 01:02

Una partita che conta relativamente

Ai fini della classifica, Roma-Parma ha un peso relativo. Per centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, infatti, la squadra di Ranieri deve vincere e sperare in un triplo harakiri di Atalanta, Milan e Inter. Difficilissimo, ai limiti dell'impossibile. E come se non bastasse, di fronte ci sarà un Parma già aritmeticamente salvo. Ecco quindi che tutti gli occhi saranno inevitabilmente puntati su De Rossi. Claudio Ranieri, che si è schierato fin da subito dalla parte del giocatore, ha già espresso il desiderio di vivere una serata di festa e da questo punto di vista il tecnico giallorosso avrà la risposta che spera. Non ci sono dubbi, infatti, che i tifosi saluteranno nel migliore dei modi il loro capitano in quella che con sarà una sorta di riedizione, a due anni di distanza, dell'addio a Francesco Totti andato in scena esattamente due anni fa di questi tempi. Ma l'interrogativo che aleggia sull'Olimpico è pesante: prevarrà la rabbia o la nostalgia?

Video - Ranieri: "Se fossi rimasto io, avrei voluto De Rossi perché so che giocatore, uomo e capitano è" 02:01

Il confronto con l'addio di Totti

Il 28 maggio 2017 lo stadio Olimpico salutava tra le lacrime Francesco Totti, capitano e leggenda della Roma. Lo faceva in un'atmosfera da brividi e di grande pathos, resa ancora più elettrizzante dal soffertissimo successo per 3-2 sul Genoa che regalava ai giallorossi il secondo posto in classifica e il pass per la fase a gironi di Champions League. Anche in quell'occasione il presidente Pallotta, che consegnò a Totti una speciale maglia con il numero 10, venne sonoramente fischiato dai tifosi. Forse in pochi potevano immaginare che, due anni dopo, l'Olimpico avrebbe fatto da teatro a un altro addio clamoroso, un addio che di fatto lascia la Roma senza leader all'interno dello spogliatoio. Pallotta stavolta con ogni probabilità non ci sarà, ma sarà comunque il bersaglio di una nuova e pesante contestazione.

Gli striscioni che la Curva romanista ha dedicato a Daniele De Rossi nella sfida contro il Sassuolo, Serie A 2018-2019, LaPresseLaPresse

De Rossi e il futuro

A prescindere da quello che succederà domenica, a partire da lunedì per De Rossi sarà tempo di pensare in maniera concreta al futuro che, come lui stesso ribadito nella conferenza stampa d'addio, sarà ancora sul rettangolo di gioco. Difficile immaginarlo con la maglia di un'altra squadra di Serie A, più probabile che prosegue la carriera all'estero. Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci sull'interesse nei suoi confronti da parte del Boca Juniors: in Argentina c'è la convinzione che la trattativa sia molto ben avviata.