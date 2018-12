Udinese-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Pezzella; Lasagna, Pussetto. Allenatore: Nicola

Indisponibili: Badu, Ingelsson, Teodorczyk, Samir

Squalificati: De Paul

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Farias, Pavoletti. Allenatore: Maran

Indisponibili: Lykogiannis, Castro

Squalificati: –

Statistiche Opta

Il Cagliari ha vinto cinque delle ultime sette partite contro l'Udinese in Serie A (1N, 1P).

L’Udinese ha perso solamente due volte in 23 precedenti casalinghi in Serie A contro il Cagliari (14V, 7N), tuttavia i bianconeri sono stati sconfitti proprio nell’ultimo incontro alla Dacia Arena nel novembre 2017.

L’Udinese ha pareggiato le ultime due partite di campionato e non registra tre pari consecutivi nella competizione dal febbraio 2016.

È dal 23 dicembre 2017 che l’Udinese non riesce a segnare più di un solo gol in una gara casalinga in Serie A: per i bianconeri da allora 18 partite interne e 12 reti.

Nell’ultimo turno il Cagliari è tornato al successo dopo una serie di quattro pareggi e tre sconfitte in Serie A.

Nelle prime quattro trasferte del Cagliari in questo campionato almeno una delle due squadre non ha segnato, mentre nelle cinque più recenti, entrambe le compagini in campo sono andate in gol.

In casa, nella Serie A 2018/19, nessuna squadra ha segnato meno dell’Udinese (sei).

Nessuna squadra ha segnato più gol di testa del Cagliari in questa Serie A (sette) - dall’altra parte l’Udinese è, al pari del Milan, la formazione che ne ha realizzati meno con questo fondamentale (uno).

Nel passato campionato, l’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna ha segnato cinque reti con 47 tiri tentati alla Dacia Arena (un gol ogni 9.4 tiri); nella stagione in corso, l’ex Carpi ha realizzato un solo gol in casa su 18 conclusioni.

Il giocatore del Cagliari João Pedro ha realizzato tre gol contro l’Udinese in Serie A, a nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato.