Udinese: divorzio con Pradè, è vicino il suo ritorno come ds alla Fiorentina

Divorzio tra l'Udinese e Daniele Pradè. Il club friulano, in una nota ufficiale, ha comunicato di aver deciso di comune accordo di non rinnovare il rapporto di collaborazione per la prossima stagione.

" La società vuole ringraziare Daniele per il grande lavoro svolto nel corso della stagione 2018/2019, per la dedizione dimostrata e per la professionalità messa a disposizione dei colori bianconeri - fa sapere la società bianconera - Tutta Udinese Calcio augura a lui il meglio per il suo futuro professionale". "

Il ritorno alla Fiorentina che incombe

L'Udinese ha poi pubblicato sul proprio sito ufficiale una lettera d'addio dell'ormai ex responsabile dell'area tecnica, che inizia con una serie di ringraziamenti e che si prepara ad un eventuale ritorno alla Fiorentina dopo la contemporanea interruzione dei rapporti tra il club viola e Pantaleo Corvino.

" Grazie al Patron Gianpaolo, alla Signora Giuliana, alla dottoressa Magda, al mio Presidente Gino per avermi fatto sentire parte integrante della famiglia e per avermi dato l’opportunità di lavorare per questa gloriosa società. Grazie a Franco Collavino, amico affidabile, serio e professionale dg. Grazie ad Andrea Carnevale, e ai suoi uomini Simone e Marco, compagno di battaglia competente e osservatore dal grande intuito. Grazie a Daniela, Gigi, Fabio, Sofia, Antonello, Beatrice, ogni giorno al mio fianco, a tutti i dipendenti, ai ragazzi stupendi dell’Ufficio Stampa, della tv e del marketing, ad Angelo e a tutto il settore giovanile. Tracciando un bilancio l'ex dirigente della Fiorentina ha ammesso che "è stato un anno duro e faticoso, una stagione strana, piena di infortuni e di episodi sfavorevoli, una di quelle annate in cui, se non hai una squadra forte fatta di uomini e atleti veri e professionali come la nostra, retrocedi. Per tutto questo grazie ad ogni nostro giocatore, allo staff medico, fisioterapico, ai preparatori, ai miei amici magazzinieri. "