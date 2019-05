Udinese e Inter si accontentano: 0-0 alla Dacia Arena, nerazzurri a +5 sulla Roma

Un pareggio che non fa felice nessuno. È vero, entrambe le squadre vanno a +5 sulle rispettive avversarie (l'Udinese sull'Empoli per evitare il terzultimo posto, l'Inter sulla Roma per la zona Champions), ma il dato può benissimo cambiare con i risultati del resto della giornata. Quel che resta è la prestazione dell'Inter che calcia molto senza trovare la porta, considerando la statistica dei 21 tiri totali di cui solo 4 in direzione dello specchio. Il gioco latita mentre Lautaro Martinez e Icardi, ancora una volta, non vengono serviti a dovere. Ok le parate di Musso, ma dall'Inter ci si poteva aspettare di più. Ora servirà fare punti contro Chievo, Napoli e Empoli: comunque, una missione non impossibile...

Cronaca

Grande intensità, ma poche occasioni alla Dacia Arena. Il primo a provarci è Nainggolan, ma il suo destro viene deviato in angolo da Musso. Col passare dei minuti cresce l'Udinese, ma la squadra di Tudor fallisce diverse ripartenze vedi quelle di Pussetto e Mandragora (parata di Handanovic). Nel finale di tempo si rivede l'Inter - sempre con conclusioni da fuori - con i vari Nainggolan, Politano e Brozovic, ma nessuno dei tre trova lo specchio della porta. Allo scadere un episodio in area, contatto Mandragora-Brozovic, ma per Rocchi non c'è assolutamente rigore.

Nainggolan - Udinese-Inter - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

In avvio di ripresa ci prova subito Lautaro Martínez che trova, però, la pronta risposta di Musso. L'Udinese spreca ancora in contropiede, dall'altra parte è Perisić ad andare vicino al gol ma il suo colpo di testa finisce alto. Dentro anche Icardi, ma Nainggolan continua ad essere il più pericoloso con una conclusione da fuori che trova Musso. Spalletti a questo punto butta nella mischia anche Candreva e Keita, visto che i nerazzurri trovano spazi. Nel finale doppia chance per l'Inter: Skriniar va alto di testa dopo il regalo di Lasagna, poi c'è un super Musso a negare la gioia del gol a Keita.

La corsa Champions

Squadra Punti 3. Inter 63* punti 4. Atalanta 59 punti 5. Roma 58 punti 6. Torino 57* punti 7. Milan 56 punti 8. Lazio 55 punti

*una gara in più

La statistica

7 - I risultati utili consecutivi in casa per l'Udinese. Non capitava dal 2014 per i friulani.

Il Tweet

Ancora una volta Inter senza gioco...

Il migliore

Juan MUSSO - Decisivo in diversi interventi. Due volte su Nainggolan, poi nel finale su Keita ad un passo dal gol. Deve migliorare, però, sulle uscite. Quando l'argentino prova ad uscire dalla porta sono sempre brividi.

Il peggiore

Ignacio PUSSETTO - Non punge benché abbia diverse occasioni a campo aperto. Sono tanti i contropiedi sbagliati dall'argentino, con l'Udinese che si morde le mani.

Tabellino

Udinese-Inter 0-0

Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Nuytinck; M.D'Alessandro (81' B.Wilmot), Mandragora, Sandro (73' Halfredsson), de Paul, Zeegelaar; Pussetto (61' Okaka), Lasagna. All. Igor Tudor

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero (63' Icardi), Brozović; Politano (77' Candreva), Nainggolan, Perisić; Lautaro Martínez (79' Keita Baldé). All. Luciano Spalletti

Arbitro: Gianluca Rocchi della sezione di Firenze

Ammoniti: 13' Sandro, 15' D'Ambrosio, 40' Borja Valero, 66' Brozović

Espulsi: nessuno