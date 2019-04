Udinese-Empoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, De Maio, Samir; Ter Avest, Fofana, Sandro, de Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. All. Tudor

Indisponibili: Barak, Behrami

Squalificati:

Empoli (5-3-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli, Pajac; Traoré, Bennacer, Brighi; Farias, Caputo. All. Andreazzoli

Indisponibili: Mchedlidze, La Gumina, Rasmussen, Krunic

Squalificati:

Statistiche Opta

Nove successi per l’Udinese, sei per l’Empoli e otto pareggi nei 23 precedenti fra queste due squadre in Serie A.

L’Empoli ha vinto la gara d’andata contro l’Udinese in questa Serie A (2-1) e potrebbe ottenere due successi nello stesso campionato contro i friulani per la prima volta della sua storia.

L’Udinese non ha mai vinto nel campionato in corso contro un’avversaria neopromossa (2N, 2P): solo nelle stagioni 1989/90 (sei gare) e 1950/51 (due partite) i friulani hanno chiuso un campionato senza vincere contro squadre neopromosse.

L’Udinese è andata a segno in tutte le ultime sei partite di campionato: non arriva a sette di fila da gennaio 2018.

L’Udinese ha vinto le ultime tre partite casalinghe di campionato, non infila quattro successi interni consecutivi in Serie A da settembre 2013 (cinque in quel caso).

L’Empoli non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due gare consecutive nelle ultime 12 partite di Serie A: vittoria contro il Napoli nella più recente.

L’Empoli è sia la squadra che ha guadagnato meno punti in trasferta (quattro) sia quella che ha subito più gol fuori casa (31) in questo campionato.

La prossima sarà la presenza numero 100 in Serie A per il centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul: per lui 15 gol e 12 assist finora nella competizione.

Stefano Okaka ha realizzato un gol nell’ultimo match alla Dacia Arena contro il Genoa: l’attaccante dell’Udinese non ha mai segnato in due match casalinghi di fila in Serie A.

L’Udinese potrebbe diventare la prima squadra contro cui l’attaccante dell’Empoli Francesco Caputo riesce a segnare sia all’andata che al ritorno in Serie A.