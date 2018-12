Udinese-Frosinone: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; De Paul, Lasagna. Allenatore: Nicola.

Squalificati:

Indisponibili: Badu, Ingelsson, Teodorczyk, Samir

Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano; Campbell, Ciofani. Allenatore: Baroni.

Squalificati:

Indisponibili: Paganini, Dionisi, Hallfredsson

Statistiche Opta

Nelle due sfide tra Udinese e Frosinone nella Serie A 2015/16, c’è stato un successo interno per parte (1-0 in Friuli e 2-0 in casa dei ciociari).

Udinese e Frosinone si sono affrontate anche nella scorsa stagione nel terzo turno di Coppa Italia: i friulani hanno passato il turno grazie al 3-2 maturato in casa.

L’Udinese ha ottenuto un solo successo nelle ultime 11 giornate di campionato, parziale nel quale ha perso ben otto volte (due pareggi).

Il Frosinone è la squadra che ha terminato più partite in questo campionato senza andare a segno (10 su 16).

Il Frosinone non trova la rete da 40 tiri in campionato: è la striscia aperta di conclusioni senza reti più lunga nell’attuale Serie A.

Nessuna formazione ha segnato meno gol di Udinese e Frosinone (quattro ciascuna) nei primi tempi di questo campionato.

Il Frosinone ha incassato 10 reti nel quarto d’ora finale di match (record negativo nel torneo in corso), tra cui uno in ognuna delle ultime due trasferte di Serie A.

Con zero gol in sette presenze di campionato, questa è la peggior partenza di Stipe Perica in una stagione di Serie A - il giocatore in forza al Frosinone ha esordito in Serie A con l’Udinese, con cui ha collezionato 10 gol in 69 presenze.

Rolando Mandragora è il giocatore dell’Udinese che ha effettuato più tiri senza segnare in questo campionato (16): il centrocampista non trova la rete da febbraio contro l’Atalanta (24 conclusioni consecutive senza fare gol per lui).

Joel Campbell del Frosinone ha giocato 799 minuti senza segnare in questo campionato: solo Callejon (938), tra gli attaccanti di questa Serie A, ha giocato più minuti senza trovare la rete.