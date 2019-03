Udinese-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Udinese (4-3-3): Musso; Ter Avest, De Maio, Troost-Ekong, Larsen; Mandragora, Sandro, Fofana; De Paul, Lasagna, Pussetto. Allenatore: Tudor

Indisponibili: Barak, Badu, Behrami, Samir, D’Alessandro, Teodorczyk, Nuytinck

Squalificati: –

Genoa (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Rolon, Radovanovic, Lazovic; Pandev, Kouamè. Allenatore: Prandelli

Indisponibili: Hiljemark, Favilli

Squalificati: –

Statistiche Opta

L’Udinese è imbattuta contro il Genoa nelle ultime cinque sfide di Serie A, grazie a due pareggi e tre vittorie.

L’Udinese ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite casalinghe contro il Genoa in Serie A: nel parziale quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta per i friulani.

L’Udinese ha subito otto gol nelle ultime due partite di campionato: soltanto una rete in meno rispetto alle precedenti otto gare.

25 punti in 27 partite per l’Udinese: record negativo dei bianconeri nell’era dei tre punti a vittoria.

L’Udinese ha vinto le ultime due partite interne in Serie A: i friulani non arrivano a tre successi casalinghi di fila dall’aprile 2017.

Nelle ultime quattro partite del Genoa almeno una delle due squadre non è andata a segno (tre reti nel parziale), mentre nelle precedenti quattro gare di Serie A entrambe le compagini avevano trovato il gol (11 marcature totali).

Il Genoa ha mancato l’appuntamento con il gol soltanto in quattro delle 13 trasferte di questo campionato, ma due volte nelle due più recenti.

Da una parte, nessuna squadra ha segnato meno reti (nove) dell’Udinese nei primi 45 minuti di gioco; dall’altra, il Genoa è la squadra che ha subito in percentuale di più nel primo tempo (57%, 24 su 42).

Il Genoa è la vittima preferita di Rodrigo de Paul in Serie A: tre reti ai rossoblù, inclusa la sua unica doppietta in campionato in maglia bianconera, nell’aprile 2017.

Otto degli ultimi 10 gol del Genoa in Serie A sono arrivati con nuovi acquisti: in generale, i liguri hanno segnato il 71% dei propri gol con nuovi arrivi, soltanto il Parma (87%) ha una percentuale più alta.