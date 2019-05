Udinese-Inter: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, De Maio; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. Allenatore: Tudor.

Squalificati: Samir

Indisponibili: Fofana, ter Avest, Barak, Behrami, Trost-Ekong, Opoku

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Perisic, Nainggolan, Politano; Icardi. Allenatore: Spalletti

Squalificati: –

Indisponibili: Vrsaljko

Statistiche Opta

L'Inter ha vinto sette delle ultime otto sfide di Serie A contro l'Udinese; un successo bianconero completa il parziale.

L'Inter va in gol da nove partite contro l'Udinese in Serie A: 23 reti nerazzurre nel periodo, 2.6 di media a match.

L'Inter ha vinto tutti gli ultimi cinque incontri di Serie A in casa dell'Udinese (3 reti a partita di media), parziale in cui ha tenuto tre volte la porta inviolata.

L'Udinese è imbattuta in casa da sei partite di campionato (4V, 2N): non arriva a sette di fila senza sconfitta da ottobre 2014.

Nonostante l’Inter sia imbattuta da cinque gare di Serie A (2V, 3N), i nerazzurri hanno ottenuto un solo successo nei quattro incontri più recenti in campionato.

Le ultime cinque trasferte dell’Inter hanno visto in media 4.4 gol a incontro, dopo che nelle precedenti cinque la media era di 1.2 a match.

Nessuna squadra ha subito in percentuale più gol di testa dell’Inter in questa Serie A (il 25%: sette su 28) - tuttavia l’Udinese è la formazione che ha realizzato meno reti con questo fondamentale nel torneo in corso (tre).

Soltanto il Marsiglia (10) ha subito più gol su rigore dell'Udinese (nove) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Tre delle ultime quattro reti di Kevin Lasagna in campionato sono arrivate contro squadre attualmente nelle prime quattro posizioni in classifica; tuttavia, dall’inizio del 2018, l’Udinese ha vinto solo una delle 10 gare di Serie A in cui è andato a segno.

L’Udinese potrebbe diventare, dopo Fiorentina (cinque) ed Empoli (quattro), la terza squadra contro cui Mauro Icardi va in gol per almeno quattro incontri di fila in Serie A con la maglia dell’Inter; complessivamente l’argentino ha preso parte attiva a 10 reti nelle sue ultime 10 presenze di campionato contro i friulani (sette reti, tre assist).