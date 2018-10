Udinese-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. Allenatore: Velazquez

Indisponibili: Badu, Balic, Ingelsson

Squalificati:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Khedira, Spinazzola, Rugani

Squalificati: Douglas Costa

Statistiche Opta

La Juventus è la squadra contro cui l'Udinese ha perso più partite in Serie A (59): completano il bilancio 12 successi friulani e 17 pareggi.

È dall’aprile 2010 (3-0 con i gol di Sanchez, Pepe e Di Natale) che l’Udinese non batte la Juventus in un match casalingo di Serie A: da allora cinque successi piemontesi e tre pareggi.

In quattro delle ultime otto sfide contro l’Udinese in Friuli, la Juventus ha segnato quattro o più gol (ben 11 nelle ultime tre in ordine di tempo).

L’Udinese ha perso le ultime due partite di campionato (entrambe con il punteggio di 2-1), tante sconfitte quante nelle precedenti nove gare in Serie A.

La Juventus non ha mai perso in trasferta nell’anno solare 2018 (17 partite, 14 vittorie e tre pareggi): è l’unica squadra ad essere imbattuta in tutte le competizioni fuori casa tra quelle presenti nei top-5 campionati europei sia nel 2017/18 sia nel 2018/19.

Solo cinque squadre hanno vinto tutte le prime otto partite giocate in un campionato di Serie A: Juventus 1930/31, Juventus 1985/86, Juventus 2005/06, Roma 2013/14 e Napoli 2017/18.

La Juventus vanta il miglior attacco nella prima mezz’ora di gioco in questa Serie A (già sei gol segnati), mentre l’Udinese è una delle due squadre (insieme alla Fiorentina) a non aver ancora concesso gol in quel parziale.

La Juventus è la formazione che ha segnato più gol su sviluppo di calcio d’angolo in questo campionato (già tre).

L’Udinese è la formazione contro cui Paulo Dybala ha realizzato più marcature multiple in Serie A (tre doppiette) – a nessuna squadra ha rifilato più gol nella competizione rispetto ai friulani (sette).

Cristiano Ronaldo ha già effettuato 54 conclusioni in questa Serie A, almeno 42 più di qualsiasi altro giocatore della Juventus finora.