Udinese-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Nuytinck, Troost-Ekong; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, De Paul, D’Alessandro; Okaka, Lasagna . Allenatore: Nicola.

Indisponibili: Barak, Badu, Samir

Squalificati: Pussetto, Mandragora

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Stulac, Deiola; Gervinho, Inglese, Siligardi. Allenatore: D’Aversa.

Indisponibili: Grassi, Rigoni

Squalificati:

Statistiche Opta

Sono 43 i precedenti tra Udinese e Parma in Serie A: bilancio leggermente a favore degli emiliani, con 18 vittorie a 15 (dieci i pareggi).

Il Parma non vince in casa dell’Udinese da aprile 2011: negli ultimi quattro incontri, tre vittorie dei friulani e un pareggio.

In sette delle ultime otto partite di Serie A tra Udinese e Parma in Friuli, entrambe le squadre hanno trovato la via del gol.

L’Udinese non ha subito gol nelle ultime due gare di Serie A: non mantiene la porta inviolata per tre partite di fila da marzo 2014.

Il Parma ha realizzato solo un gol nelle ultime quattro partite di campionato, mentre era sempre andata a bersaglio nelle precedenti quattro (sei gol realizzati).

Da quando esiste la formula dei tre punti a vittoria in Serie A, quello attuale è il peggior rendimento (18 punti) dell’Udinese dopo le prime 19 giornate giocate.

Il Parma, insieme al Bologna, è una delle due sole squadre che nel girone di andata di questa Serie A, non ha ancora ricevuto un rigore a favore.

L’Udinese è, insieme all’Inter, una delle due squadre di questa Serie A, che non ha ancora recuperato punti da una situazione di svantaggio in match casalinghi (cinque sconfitte su cinque).

L’attaccante del Parma Roberto Inglese ha segnato tre gol in sei presenze contro l’Udinese in Serie A ed è andato a bersaglio in entrambe le ultime gare contro i bianconeri (con la maglia del Chievo e quella del Parma).

Il centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul ha segnato quattro gol (il primo nel match d’andata contro il Parma) e fornito due assist nelle prime nove giornate di Serie A, mentre nelle ultime nove il numero dieci bianconero conta solo due reti e un assist.