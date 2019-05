Udinese-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Mandragora, Sandro, de Paul, D’Alessandro; Lasagna, Okaka. All. Tudor

Indisponibili: Opoku, Barak, Behrami, Fofana

Squalificati:

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Valoti, Fares; Petagna, Floccari. All. Semplici

Indisponibili:

Squalificati:

Statistiche Opta

La SPAL è rimasta imbattuta nelle ultime sette sfide di Serie A contro l’Udinese (3V, 4N), solo contro il Catania nel 1966 (10) e la Sampdoria nel 1963 (10) non ha subito sconfitte per più match consecutivi nel massimo campionato.

Udinese e SPAL hanno chiuso in parità le ultime due sfide in Serie A, non hanno mai ottenuto una serie di tre pareggi consecutivi nei loro scontri nel massimo campionato.

L'Udinese non ha vinto alcuna delle ultime tre partite casalinghe in Serie A contro la SPAL (2N, 1P), dopo aver vinto quattro delle precedenti cinque (1P). I friulani non battono in casa i ferraresi dal febbraio 1960.

L’Udinese ha vinto nove partite in questa Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria i friulani hanno sempre ottenuto almeno 10 successi a fine stagione.

L’Udinese è imbattuta da sette partite casalinghe in Serie A (4V, 3N): i friulani non fanno meglio da ottobre 2014, quando toccarono quota otto.

La SPAL ha perso l’ultima partita di campionato, dopo una serie di quattro gare in cui aveva ottenuto 10 punti.

La SPAL ha vinto le ultime due trasferte di Serie A: non è mai arrivata a tre successi esterni consecutivi nel massimo campionato.

Nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto alla SPAL in questo campionato (15); dall’altro lato l’Udinese è quella che ne ha realizzati di meno con questo fondamentale (quattro).

L’unico gol di Bram Nuytinck con la maglia dell’Udinese in Serie A è stato proprio contro la SPAL, nell’agosto 2017.