Udinese-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Udinese (4-3-3): Scuffet; Stryger Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Mandragora, Behrami; Machis, Lasagna, De Paul. Allenatore: Julio Velazquez

Indisponibili: Badu

Squalificati:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meite, Berenguer; Belotti, Iago Falque. Allenatore: Walter Mazzarri

Indisponibili: Lyanco, Ansaldi, Aina

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Torino è imbattuto da cinque partite contro l’Udinese in Serie A (3V, 2N), parziale in cui ha segnato sempre almeno due gol a partita (2.8 in media a match).

Sia Udinese che Torino hanno sempre trovato il gol nelle ultime quattro sfide di campionato in Friuli – 20 reti nel parziale (5 a partita di media).

L’Udinese ha ottenuto il successo nelle ultime due partite casalinghe in Serie A, non arriva a tre vittorie di fila da aprile del 2017.

Il Torino ha ottenuto il successo in tre delle ultime cinque partite in Serie A (1N, 1P), tante quante ne aveva vinte nelle precedenti 12.

10 delle ultime 11 reti del Torino in campionato sono arrivate nel secondo tempo, incluse tutte le ultime quattro.

L’Udinese è la squadra che ha effettuato più contrasti nel campionato in corso (59), il Torino è la terza per duelli aerei vinti (63).

Solo il Frosinone (88) ha effettuato più respinte difensive dell’Udinese (86) in questo campionato.

Rodrigo de Paul ha realizzato due gol nelle ultime tre presenze in Serie A, tanti quanti ne aveva segnati nelle precedenti 30.

Tra le squadre attualmente in Serie A, l’Udinese è la vittima preferita di Roberto Soriano - tre gol, tutti arrivati in trasferta in Friuli.