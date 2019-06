Ufficiale, Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore della Sampdoria

Dopo l'approdo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan arriva anche l'ufficialità del sodalizio tra Eusebio Di Francesco e la Sampdoria. Come comunicato pochi minuti fa dal club, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, l'ex tecnico della Roma sarà l'allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022.

Di fatto, si chiude il cerchio in Serie A: tutte le squadre, adesso, hanno una guida tecnica ai blocchi di partenza della stagione 2019/2020. Mancava solo l'accordo con la Roma per la rescissione contrattuale che legava il tecnico pescarese in giallorosso fino al 2020, raggiunto nelle scorse ore con una buonauscita di circa un milione di euro. "Di Francesco è la scelta migliore, con l’obiettivo di continuare a far crescere la nostra Samp. È un tecnico che metterà a disposizione preparazione, esperienza, gioco, voglia, mentalità. Benvenuto, Eusebio!". Queste le parole del presidente Massimo Ferrero per accogliere il suo nuovo condottiero, pronto a rimettersi in discussione dopo la fine dell'avventura nella Capitale.