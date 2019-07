Ufficiale, il centrocampista Rade Krunic è un nuovo giocatore del Milan

Con un video "suspance", il Milan ha presentato ufficialmente il nuovo acquisto dall'Empoli, il centrocampista bosniaco Rade Krunic, già in orbita rossonera già da un paio di settimane. Nella clip, il giocatore, di spalle, risponde ad alcune domande "secche" prima di svelarsi: "Soprannome? Dera. Colore preferito? Nero. Single o fidanzato? Single. Cani o gatti? Amo i cani. Qualità? Sono positivo. Difetti? Sono permaloso. Carne o pesce? Pesce. Film preferito? John Wick. Piede preferito? Destro. Rigore? Lo calcio. Idolo? Kakà. Il primo selfie? Nello spogliatoio, sotto il mio nome".

Un piccolo problema burocratico riguardante gli agenti del giocatore aveva rallentato la firma coi rossoneri. Ora, il direttore sportivo Frederic Massara penserà a piazzare l'affondo decisivo per Ismaël Bennacer, ancora impegnato con la sua Algeria in Coppa d'Africa ma, di fatto, già in parola con mister Marco Giampaolo.