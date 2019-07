Ufficiale: il Milan cede l'attaccante Sinani alla Sicula Leonzio

Il Milan comunica "di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva", alla Sicula Leonzio, che milita in Serie C, "le prestazioni sportive del calciatore Ismet Sinani". Lo si legge sul sito ufficiale del club di via Aldo Rossi. L'attaccante, di nazionalità kosovara, 20 anni, nato a Belluno, è un prodotto della Primavera rossonera. Per lui nuova avventura nel club di Lentini, in provincia di Siracusa.