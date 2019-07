Ufficiale, il Napoli piazza il colpo Elmas: lo comunica il Fenerbahçe

Dopo Di Lorenzo e Manolas, il terzo colpo del Napoli è realtà: Eljif Elmas, come comunicato dal Fenerbahçe, lascia la Turchia e diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore azzurro. Giunge dunque ufficialmente alla conclusione una trattativa nata qualche settimana fa e divenuta sempre più concreta, fino all'accordo raggiunto nelle scorse ore.

Il comunicato del Fenerbahçe

" Il nostro club ha raggiunto un accordo con la squadra italiana del Napoli per il trasferimento del calciatore Eljif Elmas. Il nostro giocatore andrà in Italia e dopo aver completato tutte le procedure firmerà con il suo nuovo club. Ringraziamo Eljif per il suo contributo indossando la nostra maglia, orgoglioso di essere un tifoso del Fenerbahçe. Ha portato con successo la nostra armatura con il suo potenziale e la sua lealtà ai nostri colori. Gli auguriamo un futuro pieno di successi. Siamo convinti che il nostro calciatore rappresenterà il Fenerbahçe e il nostro paese nel miglior modo possibile nella sua nuova squadra. "

Le cifre dell'operazione

16 milioni di euro più altri due di bonus: tanto è costato Elmas al Napoli. Il giovanissimo centrocampista macedone, capace di destreggiarsi in più di una zona del campo, arriverà nelle prossime ore a Dimaro, sede del ritiro della squadra di Ancelotti, e firmerà un contratto di 5 anni. Il Napoli ha battuto la concorrenza di più di una formazione europea: nelle scorse settimane si era parlato addirittura di un accordo in via di definizione con l'Inter, prima che Elmas prendesse decisamente la strada della Campania. La nuova rosa di Carlo Ancelotti, in attesa che possa sbloccarsi la telenovela James Rodriguez, inizia a prendere forma.