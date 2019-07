Ufficiale: Jordan Veretout è un giocatore della Roma. Affare da 19 milioni complessivi

La Roma l'ha spuntata: ha battuto la concorrenza di Napoli e Milan e ha ingaggiato Jordan Veretout, uno dei migliori centrocampisti del campionato. I giallorossi hanno perfezionato l'acquisto dalla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 19 milioni di euro. Il francese classe 1993 ha sostenuto in mattinata le visite mediche a Villa Stuart.

Le cifre del trasferimento

L’accordo prevede un corrispettivo fisso di 1 milione di euro per il prestito, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 16 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, nonché il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte di A.S. Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi. Con il centrocampista classe 1993 è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.

"Sono molto felice di giocare in questo grande Club, con grandi giocatori", ha dichiarato Jordan. "Avrò l’occasione e la fortuna di condividere questa esperienza con grandi compagni di squadra".