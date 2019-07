Il dopo Olsen, fermo restando che lo svedese è ancora presente in rosa, è ufficiale: Pau Lopez è il nuovo portiere della Roma. Il portiere spagnolo, atterrato lunedì a Fiumicino per effettuare le visite mediche, ha firmato il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni al club giallorosso, che ne ha annunciato ufficialmente l'ingaggio sul proprio sito e sui propri profili social.

" Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Real Betis Balompié, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez, a fronte di un corrispettivo fisso di 23,5 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. "

Niente bonus, dunque, e neppure percentuali su future rivendite, come si era vociferato nei giorni scorsi. Pau Lopez arriva a titolo definitivo e la Roma pagherà solo una parte fissa al Betis, dove il portiere nel giro della nazionale spagnola ha trascorso l'ultima stagione. Con un rendimento che gli ha permesso di entrare nel giro della Selección, appunto, ma anche nelle mire di club più importanti. Tra cui la Roma. Un salto di livello accolto con entusiasmo dal nuovo guardiano dei pali giallorossi, come dimostrano le sue prime parole al sito ufficiale del club.

" È quasi impossibile dire di no ad un club come la Roma. Questo rappresenta un passo in avanti importante nella mia carriera. Sono felice della fiducia riposta in me da questo grande club: mi sento pronto ad affrontare questa nuova sfida. "

Felice della positiva conclusione dell'operazione anche il nuovo direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi. Per la Roma si tratta della terza operazione in entrata, dopo quelle che hanno portato alla corte di Paulo Fonseca l'ex bianconero Spinazzola e l'ex napoletano Diawara.

" Sono molto soddisfatto dell’arrivo di Pau Lopez in squadra. Pur essendo un ragazzo ancora molto giovane vanta cento presenze in un campionato estremamente competitivo come la Liga. Sono convinto che potrà fare bene anche da noi e crescere molto grazie allo staff di mister Fonseca. "