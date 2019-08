Ufficiale, Rafael Leão è un giocatore del Milan: ha firmato per 5 anni

Il primo ribaltone in attacco è completo: fuori Patrick Cutrone, dentro Rafael Leão. Poche ore dopo la chiusura dell'operazione con il Wolverhampton, il giovane attaccante portoghese diventa un nuovo giocatore del Milan: il club rossonero, poche ore dopo il completamento delle visite mediche, ne ha annunciato ufficialmente l'arrivo sul proprio sito ufficiale. Operazione da 25 milioni di euro più bonus. Il giocatore, invece, ne guadagnerà due all'anno fino al 2024.

Il comunicato del Milan

" AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal LOSC Lille il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Alexandre da Conceiҫão Leão. L'attaccante portoghese approda al Club rossonero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto quinquennale. "

Dopo Leão (e Leo Duarte), tutto su Correa

In attesa di ufficializzare anche Leo Duarte, già arrivato a Milano per sottoporsi alle visite mediche, il Milan continua a lavorare anche sul fronte Angel Correa. L'accordo con l'Atletico Madrid, dato per certo la scorsa settimana, in realtà non è ancora stato trovato. Ma i rossoneri non si danno per vinti e continuano a lavorare i Colchoneros ai fianchi. L'argentino rimpiazzerebbe numericamente André Silva, che dopo il mancato trasferimento al Monaco è sempre alla ricerca di una nuova destinazione. In attesa di poter completare un'altra doppia operazione, il nuovo Milan di Giampaolo prende sempre più forma.