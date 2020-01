Ufficiale, Victor Moses all'Inter: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Victor Moses è un nuovo giocatore dell'Inter: ora è arrivata anche l'ufficialità. Dopo lo spinoso caso riguardante Leonardo Spinazzola, e l'acquisto andato a buon fine di Ashley Young dal Manchester United, Antonio Conte sistema definitivamente le corsie laterali. Conte che, peraltro, considerava già il nigeriano la sua prima scelta, avendolo avuto titolare nel Chelsea. Arriva in prestito con diritto di riscatto a giugno fissato sui 10 milioni di euro.

Prima scelta per Antonio Conte

Classe '90 (lo scorso 12 dicembre ha compiuto 29 anni) Moses, con cittadinanza inglese, è stato prestato dal club inglese al Fenerbahce, in Turchia, in cui tuttavia l'ala destra non ha trovato grandissimo spazio, tanto da non venire convocato da fine novembre, anche per qualche acciacco. Proprio per questo motivo, oltre alle visite al Coni e all'Humanitas, Moses ha sostenuto altri test di condizione (gli stessi prospettati a Spinazzola) alla Pinetina. Tutti superati senza intoppi. Il contratto: 1,3 milioni fino a giugno (che diventerà un triennale da 3 milioni a stagione in caso di riscatto).