Ultimo giorno di mercato: da Giroud alla cessione di Emre Can, cosa dobbiamo attenderci?

Maxi intrigo Mertens-Giroud-Slimani, che coinvolge Chelsea, Lazio e Inter

Secondo l'intermediario di calciomercato Vincenzo Morabito, intervistato da Sky Sport, Dries Mertens "non andrà al Chelsea. L'attaccante belga vuole restare al Napoli". Sarebbe questo questo il nodo che blocca l'affare relativo a Olivier Giroud alla Lazio (prima ancora che Inter o Tottenham). I nerazzurri, a questo proposito, proseguono la trattativa con Leicester City e Monaco, per la punta algerina classe 1988 Islam Slimani (in foto).

Islam Slimani avec l'AS MonacoGetty Images

Juventus, Emre Can al Borussia Dortmund

Escluso dalla lista Champions e, anche, dagli ultimi impegni dei bianconeri, Emre Can ha definitivamente concluso la sua esperienza la Juventus. Passa al Borussia Dortmund per una cifra pari a 30 milioni (recuperati dalla cessione di Paco Alcacer al Villarreal), esattamente quella richiesta da Fabio Paratici, che non ha voluto scendere a patti e compromessi con la società giallonera. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Sempre in casa Juventus, Marko Pjaca si trasferirà all'Anderlecht. Non ci saranno, invece, operazioni in entrata.

Emre CanGetty Images

Milan: Robinson e Saelemaekers

L'ultimo giorno di affari dovrebbe coincidere con l'approdo al Milan di Antonee Robinson (in foto), terzino sinistro classe 1997 del Wigan Athletic di rimpiazzo a Ricardo Rodriguez (passato al PSV), e di Alexis Saelemaekers, talentuosa ala destra dell'Anderlecht classe 1999 in sostituzione di Suso (volato a Siviglia). Per il primo, di nazionalità statunitense ma con passaporto inglese, inseguito da mezza Premier League, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Per il belga, stessa formula ma con un diritto di riscatto pari a 6,5 milioni di euro.

Antonee Robinson, Wigan Athletic 2019-2020 (Getty Images)Getty Images

Fiorentina pigliatutto

In dirittura d'arrivo la trattativa che porterà alla Fiorentina il centrale difensivo brasiliano (adattabile anche lungo l'out di sinistra) Igor dalla SPAL. Il suo arrivo (operazione da 6 milioni) non ne escluderebbe anche un altro tra Domenico Criscito del Genoa (in pole), Juan Jesus della Roma e Cristian Dell'Orco del Lecce (ma in prestito dal Sassuolo). Viola scatenati con gli ulteriori acquisti Alfred Duncan (dal Sassuolo, a centrocampo) e Christian Kouamé (dal Genoa, in attacco) La SPAL, nel frattempo, rimedia in retroguardia con Ervin Zukanovic (anche qui, dal Genoa) e, in attacco, cederà Alberto Paloschi al Cagliari. Percorso inverso per la punta Alberto Cerri.

Torino-SPAL, Serie A 2019-2020: il difensore della SPAL Igor (Getty Images)Getty Images

Caprari dalla Sampdoria al Parma, Gervinho verso l'Al-Sadd

Parma alle grandi manovre: quasi fatta per l'attaccante della Sampdoria Gianluca Caprari: ai blucerchiati 2,5 milioni di euro di prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato sui 10 milioni. Il terzo portiere classe 1997 Fabrizio Alastra va ufficialmente in prestito "secco", sino al termine della stagione, al Pescara, in Serie B. Per Gervinho, infine, non sarebbe l'Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) la formazione più vicina al suo acquisto, bensì l'Al-Sadd, club qatariota.

Gianluca Caprari, Sampdoria 2019-2020 (Imago)Imago

Barcellona, Bakambu sfuma per colpa del coronavirus

Incredibile vicenda per l'attaccante franco-congolese Cédric Bakambou, individuato dal Barcellona come "vice" dell'infortunato Luis Suarez. Preso dai blaugrana dal Beijing Gouan e partito da Pechino, l'ex Villarreal è stato bloccato dalle autorità allo scalo aeroportuale di Hong Kong per motivi precauzionali legati al coronavirus, che sta creando enormi difficoltà alla Cina. Affare sfumato.

Cédric BakambuGetty Images