Un Milan fragile mentalmente, mal disposto in campo e con diversi uomini chiave lontani dalla miglior condizione. Il ko contro la Sampdoria ha messo a nudo i limiti della squadra rossonera, costretta a fare i conti con la seconda sconfitta consecutiva in campionato e con un preoccupante blackout nella fase più calda della stagione. Parlare di crisi è forse prematuro, ma è anche vero che il primo campanello d'allarme era suonato già da diverso tempo, più precisamente dallo stentato 0-0 contro la Lazio nella semifinale d'andata di Coppa Italia poco più di un mese fa, il 26 febbraio. Da lì sono seguiti i soffertissimi successi contro Sassuolo e Chievo, lo scivolone nel derby e - da ultimo - la notte amara di Marassi.

Si alza l'asticella e la squadra va in tilt

Era già successo la scorsa stagione, è capitato puntualmente anche quest'anno. Non appena il Milan respira aria di Champions League, si accartoccia su se stesso, sbaglia le partite che contano e non compie quel salto di qualità necessario per restare in alto. Lampante il modo in cui i rossoneri hanno perso contro Inter e Sampdoria: sotto dopo meno di 3 minuti contro i nerazzurri, addirittura dopo pochi secondi contro i blucerchiati. Sarebbe facile chiamarla casualità, meglio piuttosto cercare una spiegazione in una fragilità psicologica che appare evidente. Quando si alza l'asticella, la squadra non risponde come dovrebbe. E le occasioni sprecate iniziano a essere tante.

Video - Donnarumma: "L'errore? Capita quando cerchi di giocare dal basso" 01:28

Tutti i limiti di un 4-3-3 che non convince più

In un mare ancora non in burrasca ma sempre più agitato, Gattuso ha deciso di andare avanti con i suoi uomini e le sue idee. Legato a un 4-3-3 che gli ha certamente regalato soddisfazioni, il tecnico rossonero è tuttavia chiamato a inventarsi qualcosa di diverso perché questo modulo non basta più. Il motivo principale è l'involuzione di Suso, considerato da Gattuso il fulcro della manovra offensiva. L'apporto dello spagnolo in termini di gol e assist è stato troppo misero negli ultimi 4 mesi: una rete il 21 gennaio scorso a Marassi contro il Genoa e stop. Troppo poco per un giocatore che di professione fa l'attaccante esterno. Per non parlare della corsia sinistra, dove Calhanoglu non riesce quasi mai a incidere. Con l'innesto in rosa di Paquetà - bravo a verticalizzare e a inserirsi - Gattuso ha il dovere di rivedere qualche sua convinzione tattica, magari optando per un 4-3-1-2 (con Paquetà o Calhanoglu nel ruolo di trequartista) che consentirebbe di occupare meglio l'area di rigore utilizzando sia Piatek che Cutrone (quest'ultimo troppo sacrificato dopo l'arrivo del polacco).

Suso - Udinese-Milan - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Gattuso e Leonardo, scintille a distanza

Detto del campo, il Milan di questi tempi non brilla per nervi saldi nemmeno fuori. Il caso Biglia-Kessié è il più clamoroso, ma non l'unico. La vigilia di Sampdoria-Milan, ad esempio, è stata animata da uno sfogo a denti stretti di Gattuso ("Il mio futuro lo saprete fra due mesi, a fine campionato dirò quello che penso e che farò") e dalla replica nemmeno tanto conciliante di Leonardo ("Siamo stati sempre chiari, il suo futuro non è la priorità. Poi due mesi nel calcio sono un'eternità, non so cosa succederà"). I due non si sono mai amati molto e la sensazione è che il volto cupo di Gattuso prima della gara di Marassi sia quello di un uomo che si sente costantemente in discussione. Un equilibrio sottile, una corda tesa che rischia di spezzarsi qualora la striscia di risultati negativi non dovesse fermarsi. Anche se il miglior alleato dell'allenatore rimane la classifica. Il Milan è ancora quarto e ha tutto il tempo di tornare a correre.