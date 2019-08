Il confronto tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi resterà probabilmente materia di discussione per molti altri anni, senza una conclusione certa. I fan dell'una e dell'altra superstar continueranno a portare acqua al proprio mulino in maniera puramente soggettiva, ma se per paragonare i due fenomeni si usasse invece uno strumento puramente oggettivo come un algoritmo?

L'esperimento è stato effettuato da un'equipe di ricercatori belgi dell'Università Cattolica di Lovanio, che hanno studiato un sistema che possa andare oltre al mero numero di gol realizzati, assist serviti o dribbling riusciti, calcolando il valore per azione eseguita ("Vaep"). I ricercatori hanno studiato ogni azione di Messi e Ronaldo a partire dalla stagione 2013-14 e hanno concluso che, secondo questo parametro, l'argentino è migliore. Nonostante l'alta qualità delle sue giocate, infatti, CR7 rientra in un numero di azioni minori rispetto alla Pulce, più coinvolto all'interno del sistema di gioco della sua squadra.

Cristiano Ronaldo ha chiuso la sua prima stagione alla Juventus con 28 gol e 10 assist in 43 partite.Getty Images

Scendendo nel dettaglio, nella scorsa stagione, Messi ha avuto un Vaep di 1.21 a partita, mentre Ronaldo ha toccato un valore molto più basso (0.61) nel suo primo anno in bianconero. Eden Hazard, nella sua ultima stagione con il Chelsea prima del passaggio al Real Madrid, ha fatto registrare un valore pari a 0.64, maggiore di Ronaldo.