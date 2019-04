Prestazione incontenibile del Bologna, che al "Dall'Ara" dilaga 3-0 contro una Sampdoria irriconoscibile pensando al derby della Lanterna. Succede tutto nel secondo tempo con l'autorete di Tonelli e gli acuti di Pulgar e Orsolini. Importante successo in ottica salvezza per i felsinei di Mihajlovic, che ora preparano il match-point con l'Empoli per prenotare la salvezza.

Bologna-Sampdoria, Serie A 2018-2019: un contrasto aereo tra Fabio Quagliarella (Sampdoria) e Lyanco (Bologna) (LaPresse)LaPresse

La cronaca della partita

Primo tempo a ritmi alti e leggermente condizionato dal vento. Tanti contrasti, buon piglio di entrambe le squadre ma, per assistere alla prima vera occasione da gol occorre attendere il 25': conclusione da fuori di Orsolini respinta con qualche indecisione di troppo da Audero sui piedi di Soriano che, incredibilmente, a porta sguarnita, colpisce l'esterno della rete. Tre minuti più tardi, il Bologna si vede annullare un gol sensazionale di Dzemaili (peraltro ancora a secco questa stagione): su palla allontanata di testa da Paret, destro di controbalzo imprendibile - dalla distanza - del centrocampista svizzero-kosovaro. Palla sotto l'incrocio dei pali ma occorre un VAR review, che toglie la rete ai rossoblù per via del fatto che la palla messa al centro da Krejci era precedentemente uscita. Al 40', Orsolini ancora insidioso: l'ex Atalanta mette a sedere Murru e, in piena area, conclude rasoterra sul primo palo con Audero che respinge in corner. Al 42', altro errore macroscopico di Soriano il quale, tutto solo al centro dell'area, gira di testa a lato un ottimo cross di Krejci dalla mancina. C'era però fuorigioco dello stesso giocatore rossoblu. Nella ripresa, il Bologna alza il volume e stordisce la Samp: al 55', punizione di Pulgar con Audero che prima devia sulla traversa, poi perde di vista il pallone che - sulla pressione di Sansone - sbatte sul ginocchio di Tonelli e termina in fondo al sacco per l'1-0 rossoblù.

Bologna-Sampdoria, Serie A 2018-2019: l'esultanza del Bologna dopo l'autogol dell'1-0 di Lorenzo Tonelli (LaPresse)LaPresse

I felsinei non si fermano, mentre la band di Giampaolo appare sempre più smarrita. Il raddoppio arriva al 69': Tonelli atterra ingenuamente Palacio nei pressi della bandierina (beccandosi peraltro il giallo): la punizione defilata calciata a giro di destro da Pulgar è un autentico capolavoro balistico con la sfera che termina sotto l'incrocio dei pali più lontano. Il tris, infine, è datato 83': coast to coast mancino di un ottimo Krejci, cross sulla sponda opposta per Orsolini e sforbiciata dell'ex Atalanta. Bellissima la coordinazione, così così la traiettoria, su cui però Audero si avventa in maniera disastrosa. E' 3-0.

La statistica chiave

4 - Quarta vittoria interna consecutiva del Bologna, che sotto la guida di Sinisa Mihajlovic ha decisamente cambiato marcia.

Il tweet

Il migliore

Erick PULGAR (Bologna): sui calci piazzati sta attraversando un vero e proprio momento di grazia. Le sue traiettorie magiche valgono il prezzo del biglietto e, soprattutto, la permanenza in Serie A.

Il peggiore

Emil AUDERO (Sampdoria): colpevole su tutti e tre i gol subiti. Sull'autogol di Tonelli, smarrisce la posizione della sfera dopo averla deviata sulla traversa. Sul raddoppio di Pulgar è fuori posizione mentre sulla sforbiciata di Orsolini sbaglia completamente i tempi dell'intervento.

La dichiarazione

Erick PULGAR (ai microfoni di SKY Sport): "Una prestazione di gruppo straordinaria. Abbiamo meritato questa vittoria, così come meritiamo di salvarci, anche se non è ancora finita. Faccio un plauso a Krejci, che rientrato da titolare ha tirato fuori una prova incredibile sulla fascia sinistra. Le mie punizioni? Mihajlovic mi sta dando tanti ottimi consigli".

Il tabellino

BOLOGNA-SAMPDORIA 3-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo (88' Helander), Lyanco, Krejci; Dzemaili (76' Poli), Pulgar; Orsolini, Soriano (86' Donsah), Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru (81' Jankto); Praet, Ekdal, Linetty (67' Caprari); Ramirez (59' Saponara); Defrel, Quagliarella. All.: Giampaolo.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.

Gol: 55' aut. Tonelli (B), 69' Pulgar (B), 83' Orsolini (B).

Note - Recupero 1+3. Ammoniti: Murru, Sala, Soriano, Andersen, Orsolini, Tonelli.