Un'Inter sempre più cinese: sarà Jack Ma, il nuovo socio di Suning che sostituirà Thohir?

Il secondo uomo più ricco della Cina. Sarebbe Jack Ma, presidente di Alibaba, il socio forte che nelle prossime settimane dovrebbe rilevare il 31% delle azioni in possesso di Erick Thohir ed affiancare Suning alla guida dell’Inter. E’ questa la rivelazione che il Corriere dello Sport fa riguardo all’operazione che dovrebbe rilanciare le ambizioni del club e rendere ancora più solida economicamente la squadra nerazzurra.

Chi è Jack Ma, patrimonio di 34,6 miliardi di $ e un sodalizio solido con Suning

Ma chi è Jack Ma? Nato a a Hangzou nel 1964, numero uno e fondatore di Alibaba, colosso cinese di internet, è il tycoon con il patrimonio personale più ingente del paese del Sol Levante, 34,6 miliardi di dollari. Numeri da capogiro per un uomo che insieme a Suning intrattiene partnership proficue e consolidate nel tempo. Alibaba ha una partecipazione del 20% nell’azionariato di Suning, possiede il fondo Yungfeng Capital (interessato ad investire nella tecnologia, salute, servizi finanziati, beni di consumo ma anche media & entertainment) e negli ultimi mesi avrebbe mostrato un rinnovato interesse ad investire anche nel ramo sportivo e in particolare nell’Inter. Tenuto conto che dietro alla cessione del pacchetto di minoranza in mano a Thohir c’è proprio la regia di Zhang Jindong e del figlio Steven, è lecito credere che il fondo Yungfeng Capital sia il socio importante per lanciare l’Inter in una nuova era.